La série de défaites trompeuse du Canadien

Il s’en trouvera certainement pour évaluer le Canadien à l’aune du rendement pur et simple de l’équipe, des victoires et des points accumulés au classement qui, incidemment, sont moins nombreux que l’an dernier à pareil stade de la saison.

Et c’est compréhensible. Combien de fois répètera-t-on que la LNH n’est pas une ligue de développement et que les petits gains et autres victoires morales ressemblent à des miettes jetées à une meute de loups en lui promettant un jour de faire bonne ripaille.

Si le succès de cette saison est mesuré en regard de la progression de l’équipe, comment le CH peut-il alors affirmer qu’il va dans la bonne direction alors qu’il totalise 52 points après 58 matchs plutôt que les 54 de l’an dernier?

Parce que le Canadien croupit au 27e rang du classement général, parce qu’il a perdu 5 matchs d’affilée et 11 de ses 14 derniers, l’argument de l’amélioration collective est mis à mal.

C’est une rengaine familière aux oreilles des amateurs les plus avertis.

Et c’est justement dans ces cas-là qu’il convient de prendre un pas de recul, a estimé Martin St-Louis au terme de l’entraînement de l’équipe lundi.

Tout part avec la vérité, qu’on aille gagné ou perdu. Parfois, tu gagnes des matchs et les réunions ne sont pas trop positives, parfois c’est l’inverse. C’est comme ça que tu avances , a laissé tomber l’entraîneur.

Si tu focalises juste sur le résultat final d’un match et que tu penses que tout est correct ou que tout va mal, c’est dur d’avancer, d’avoir de la constance et de t’améliorer.

Comprendre par ici que les réunions n’ont pas été si terribles depuis la pause du match des étoiles même si le Tricolore n’a engrangé que deux victoires en neuf rencontres (2-7-0).

Notre rendement sur la glace, comment on joue, il n’y a rien de parfait, mais c’est une séquence de cinq, six matchs qui est très bonne. C’est juste de ne pas perdre la confiance, le moral , a ajouté St-Louis.

Certes, l’unité de désavantage numérique a accordé 8 buts lors des 7 dernières confrontations et l’attaque à cinq s’est refroidi récemment, mais, à cinq contre cinq, les chiffres donnent raison au patron.

Le Canadien a obtenu plus de chances de marquer et de meilleure qualité que l’adversaire au cours de ses sept derniers matchs… et en a perdu six.

Depuis la pause, Montréal obtient environ 50 % de la possession de rondelle, 51 % des tirs et 54 % des buts attendus à forces égales, sans se faire récompenser d’aucune manière. Du début de l’année jusqu’à la fin janvier, la proportion était essentiellement inverse.

On peut ausculter le travail des gardiens, moins performants sur la séquence, on peut déplorer le manque de finition/talent des joueurs qui obtiennent ces occasions de marquer, mais St-Louis a tout de même raison sur un point : le jeu collectif a fait un pas en avant.

Ouvrir en mode plein écran Les gardiens Jake Allen et Samuel Montembeault Photo : La Presse canadienne / Christinne Muschi

Pour expliquer les déboires de son équipe, l’entraîneur, jamais à court de figures de style et de rhétorique, a instauré un nouveau concept : celui des boîtes. Un brin complexe, mais, en somme, il s’agit d’un état d’esprit.

Son équipe, consciente du danger que représente l’adversaire, arrive prête et dispute de bonnes premières périodes. Une fois rassurée par son niveau de jeu, un sursaut de complaisance, ou plutôt un léger relâchement survient au deuxième engagement et donc, vous l’aurez compris, elle change de boîte… pour le pire.

St-Louis eût-il vécu en Grèce antique qu’il se serait trouvé quelques affinités avec ce cher Aristote.

Convaincre ses joueurs

Kaiden Guhle n’a pas semblé apprécier lorsqu’on lui a demandé si son entraîneur devait vendre sa salade à ses joueurs pour les convaincre que l’équipe progresse malgré des résultats globaux en demi-teinte, pour le moins.

Je ne pense pas qu’il ait besoin de mentir , a-t-il lancé.

Personne ne le suggérait. Simplement, dans un monde où votre valeur marchande est mesurée en points, en buts, en efficacité défensive ou par toute autre forme de résultat tangible, comment ne pas croire qu’une stagnation au classement comme celle du CH, fusse-t-elle dynamique, n’affecte pas les joueurs.

On les comprendrait d’être tanné de perdre et ils le sont sûrement.

Parfois, tu joues vraiment bien et tu perds et parfois tu joues mal et tu gagnes. Notre fiche ne représente pas exactement ce que nous sommes. On compétitionne à tous les matchs. La plupart du temps, ce sont de petites erreurs ici et là qui nous coûtent des matchs. Il faut résoudre ça a élaboré le jeune défenseur.

Ça dépend comment tu mesures le succès, mais s’il y a un joueur qui n’est pas convaincu de comment on fait les choses, peut-être que ce n’est pas sa place ici.

Guhle a également indiqué qu’aucune autre équipe que le Canadien a joué plus de matchs qui se sont soldés par une différence d’un but pour prouver la pugnacité de sa bande. Vrai. Les Blues et le CH en ont disputé 25 du genre et les Montréalais en ont gagné 15 dont 9 en surtemps.

Ç’a une certaine valeur, mais ça démontre aussi que le Tricolore peine à régler l’affaire en 60 minutes avec 13 victoires à la régulière. Seuls les Sharks (11) et les Blackhawks (10) en ont moins.

Bref, il ne faut pas oublier les victoires, défaites , a expliqué l’entraîneur, mais il ne faut pas regarder le classement .

Il y a toutefois un moment où les bonnes intentions et les bonnes séquences doivent se convertir en succès objectif et quantifiable. Martin St-Louis a réussi à le faire à l’échelle individuelle avec quelques-uns de ses poulains.

Il lui reste 24 matchs pour tenter d’opérer la même transformation avec le jeu d’ensemble de son équipe.

En rafale

Le défenseur Jayden Struble était de retour à l’entraînement lundi après avoir quitté le match de jeudi dernier à Pittsburgh sans être capable de mettre du poids sur ses jambes. L’Américain a avoué avoir craint le pire quand il a ressenti cette douleur au dos, a-t-il expliqué.

Je me disais : "Et voilà, je ne peux plus bouger maintenant". Peut-être que j’ai été chanceux que ce soit mineur. Depuis, chaque jour, je me suis senti mieux. Patiner aujourd’hui était un peu difficile, mais ça va s’améliorer et ce n’est pas une blessure à long terme , a-t-il dit.

Ni Struble ni le Canadien n’a été en mesure de confirmer s’il serait à son poste mardi soir contre les Coyotes de l’Arizona.

Samuel Montembeault défendra la cage du CH.