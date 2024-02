Katerine Savard quitte CAMO à la faveur de Québec

La nageuse québécoise Katerine Savard met fin à son association avec le club montréalais CAMO et nagera dorénavant sous les couleurs du Club de natation de Québec, dans sa région natale.

C’est au PEPS de l’Université Laval, sous la direction de l’entraîneur Marc-André Pelletier, que Savard, native de Pont-Rouge, retrouvera l'athlète paralympique Aurélie Rivard et son coéquipier de l’équipe nationale, Nicolas-Guy Turbide.

Depuis un certain temps, j'avais l'impression de ne pas être dans un état d'esprit idéal pour bien performer. Je sentais que j'avais besoin d'un changement personnel et l'idée de revenir à la maison, à Québec, auprès de ma famille, me trottait en tête depuis déjà quelque temps. Je savais que je devais m'écouter et penser à moi, afin de mettre toutes les chances de mon côté pour tenter de me qualifier pour mes quatrièmes Jeux olympiques. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle est personnelle et réfléchie , a indiqué Savard dans un commentaire par écrit à Radio-Canada Sports.

Du côté de CAMO, les commentaires attendront le retour au pays de l'entraîneur Greg Arkhurst, qui est actuellement en Floride.

À la lumière de ses résultats enregistrés aux récents mondiaux aquatiques à Doha, Savard n’est toujours pas qualifiée pour les Jeux olympiques de Paris.

Elle espère retrouver la forme dont elle aura besoin pour décrocher son billet lors des essais nationaux qui se dérouleront à la piscine du Parc olympique de Montréal, du 13 au 19 mai.

Le palmarès de l'athlète de 30 ans compte déjà une médaille de bronze olympique décrochée au relais 4 x 200 m libre des Jeux de Rio, en 2016.

Elle a également pris part à ceux de Londres, en 2012, et à ceux de Tokyo, en 2021.