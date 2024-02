La Montréalaise Rhian Wilkinson à la tête de l’équipe nationale du pays de Galles

L'ex-joueuse internationale canadienne Rhian Wilkinson a été nommée à la tête de l'équipe nationale féminine galloise jusqu'en 2027, lundi.

La native de Pointe-Claire entraînera pour la première fois une équipe nationale de niveau sénior après avoir été à la barre des Thorns de Portland lors de la saison 2022.

Elle a démissionné en décembre 2022 en raison d'une histoire de cœur avec l'une de ses joueuses. Une enquête conjointe de la NWSL et de l'association des joueuses de la ligue l'avait disculpée de tout acte répréhensible, mais les joueuses des Thorns avaient requis son départ une fois la nouvelle rendue publique.

Les Thorns, club pour lequel joue Christine Sinclair depuis 2013, avaient été sacrées championnes de la NWSL quelques semaines plus tôt.

Avant de prendre la barre des Thorns, Wilkinson a dirigé l'équipe canadienne des moins de 17 ans et des moins de 20 ans, en plus d'être adjointe des équipes anglaise et britannique de niveau sénior.

C'est un honneur incroyable de prendre le rôle d'entraîneuse-chef de Cymru [le nom du pays de Galles, en gallois, NDLR]. L'équipe est montée en puissance ces dernières années et j'ai l'intention de poursuivre sur cette lancée en nous donnant pour mission de nous qualifier pour l'Euro de l'été prochain , a déclaré Wilkinson dans un communiqué.

Nous avons un groupe de joueuses qui sont prêtes et qui méritent de participer à des tournois majeurs. J'ai hâte de les rencontrer et de travailler avec elles, a-t-elle poursuivi. Ma mère est galloise et j'ai passé une partie de mon enfance dans le sud du pays de Galles. Je suis donc impatient de m'impliquer dans la culture du pays et d'explorer davantage cette partie de mes racines.

Rhian Wilkinson prendra l'équipe en charge pour la première fois lors de la fenêtre internationale en avril prochain.

Le pays de Galles est 32e au classement de la FIFA. Les Galloises ne se sont jamais qualifiées pour la Coupe du monde ni pour l'Euro.