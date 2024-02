Le cycliste canadien Derek Gee a subi une fracture de la clavicule et plusieurs autres blessures après avoir été victime d'une vilaine chute le week-end dernier lors de la course d'un jour d'Omloop Het Nieuwsblad, en Belgique.

Israel-Premier Tech, l'équipe de Gee, a mentionné lundi que l'athlète âgé de 26 ans, originaire d'Ottawa, avait été contraint à l'abandon lors de l'épreuve de 202 km présentée samedi, après avoir subi une fracture de la clavicule gauche. Gee a aussi subi une contusion à la main gauche et une légère commotion cérébrale .

L'équipe a précisé qu'elle ignore toujours si l'Ontarien, révélation du Tour d'Italie l'an dernier à sa première participation dans un grand tour, devra passer sous le bistouri.

L'Omloop Het Nieuwsblad était sa première course sur le continent européen en 2024 après qu'il eut amorcé sa saison en Australie, notamment avec une 52e place au général du Tour Down Under.

Gee s'était joint à Israel Cycling Academy au début de 2022, après avoir brillé lors du dernier contre-la-montre à Gran Camino en février de cette année-là. Il avait alors signé le 5e temps contre des adversaires du World Tour.

Il a ensuite été promu au sein de l'équipe World Tour d'Israel-Premier Tech en mai 2022.

Gee, qui a remporté le contre-la-montre individuel aux Championnats canadiens de cyclisme sur route en 2022, s'est aussi signalé en terminant 5e de la poursuite par équipe sur piste aux Jeux olympiques de Tokyo. Il s'agissait du meilleur résultat du pays dans cette épreuve aux JO depuis 1932. Il a aussi fait partie de l'équipe canadienne de poursuite qui avait pris le 4e rang des Championnats du monde en 2019.

Il a ratifié une nouvelle entente avec Israel-Premier Tech en juin dernier, après avoir terminé à quatre reprises au 2e rang d'une étape du Tour d'Italie, et deux fois en 4e position.