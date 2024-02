L’expérience d’une vie pour des lutteurs québécois à Iqaluit

Une dizaine de personnes demandées du 1er au 4 février. Dans le groupe de discussion interne de la North Shore Pro Wrestling (NSPW), l’appel à tous n’en disait pas plus. Pour quoi? Pour aller où?

Quelques semaines plus tard, le refroidissement éolien oscillait entre -41 et -49 degrés le jour où 13 membres de la plus importante organisation de lutte indépendante au Québec débarquaient à Iqaluit, capitale du Nunavut, pour l’expérience d’une vie.

Steve Boutet, président fondateur de la NSPW , a d’abord cru que l’invitation de l’Association des francophones du Nunavut (AFN) n’était qu’une idée lancée en l’air, plus ou moins sérieusement. Dans le milieu plus grand que nature de la lutte professionnelle, on en entend de toutes sortes. Il a été scientifiquement prouvé, après tout, que l’Undertaker n’était pas vraiment mort.

Contrairement à bien des vendeurs d’huile de serpent qui ont tenté de s’introduire dans le monde de la lutte, leurs hôtes d’Iqaluit ont tenu parole. Ils ont financé le projet comme convenu, et quand le froid glacial a mordu le torse de ces irréductibles qui ont retiré leur chandail pour des photos sur la baie de Frobisher, l’aventure dans le Nord n’avait plus rien d’abstrait.

Ouvrir en mode plein écran Les lutteurs de la NSPW n'ont pas pu s'empêcher de prendre des photos torse nu à Iqaluit. Photo : Courtoisie/Steve Boutet

On a été traité comme des rois, raconte Boutet. On n’a pas vécu ça souvent. C’est très, très rare qu’on n’a pas à se casser la tête pour le transport, pour l’hébergement. Là-bas, il y a des gens qui nous ont pris en charge, qui nous ont emmenés aux plus belles places. Ils ont essayé de nous faire voir des aurores boréales, mais ça n’a pas fonctionné. Le temps d’une fin de semaine, on a vécu ce que les pros de la World Wrestling Entertainment et d’All Elite Wrestling peuvent vivre.

La responsable de la programmation de l’ AFN , Félicie Wingerter, rapporte avoir vendu quelque 250 billets pour l’événement, ce qu’elle qualifie d’ énorme succès à Iqaluit, avec sa population d’environ 7500 âmes. D’un point de vue grossièrement mathématique, c’est comme si 58 000 personnes remplissaient le Stade olympique de Montréal.

Habituellement, les gens achètent leurs billets vraiment, vraiment, vraiment à la dernière minute. Là, on a vendu énormément de billets dans les premières semaines, soutient-elle. Il y a eu cette espèce d’engouement tout de suite. Le bouche-à-oreille s’est fait rapidement dans la communauté.

Depuis qu’elle construit l’offre culturelle de l’ AFN , Félicie Wingerter veille à ce qu’elle gagne en variété. Dans les dernières années, explique-t-elle, la musique avait presque le monopole de la programmation.

Tant qu’à sortir du cadre, aussi bien aller le plus loin possible, vers la lutte professionnelle, une discipline qu’elle n’avait pourtant jamais vue en spectacle. Se lancer des défis, de toute façon, fait partie de la description de tâche d’une responsable de la programmation culturelle au Nunavut.

Si je sens une réticence [de l’invité], je sais déjà que, de mon côté, ça ne marchera peut-être pas, souligne-t-elle. Donc, ça prend quelqu’un qui est prêt à s’embarquer dans cette aventure-là. Dès le premier courriel, ça intéressait [Steve], donc je sentais vraiment une ouverture de son côté.

Les lutteurs ne pouvaient cependant imaginer l’expérience qui les attendait. Déjà, Boutet avait fait son fin finaud en accompagnant son appel à tous d’une photo de plage. Une fois que la dizaine de volontaires se fut manifestée, le promoteur a confirmé la véritable destination.

La NSPW n’est pas à un coup d’éclat près. Des vedettes comme Cody Rhodes, une des têtes d’affiche actuelles de la WWE , ou KENTA et Mustafa Ali, tout récemment, y sont passées. En 2019, Robert Lepage lui a ouvert les portes de son Diamant flambant neuf. Quand la santé publique a permis à la lutte de reprendre ses activités en 2021, la NSPW a attiré 1500 personnes au stade Canac.

Il y a quelques années, on s’est fait proposer par Marto Napoli, un animateur de radio à Québec, de lutter au Carnaval de Québec, se souvient Boutet. On a dit : “OK, on va y aller.” Ils ont dit : “Ouais, mais c’est dehors.” On a lutté en bobettes, torse nu dehors à -40. C’était une belle expérience.

Cette gang-là est game. Ils nous font confiance, puis ils savaient que je n’allais pas leur demander d’être disponibles de telle date à telle date pour quelque chose de plate.

Aucun membre de la délégation ne s’était rendu à Iqaluit auparavant, et jamais l’ AFN n’avait accueilli de soirée de lutte — Félicie Wingerter souligne cependant que la ville a été le théâtre de quatre galas avant qu’elle y élise domicile.

Les conditions étaient donc réunies pour une rencontre unique entre les lutteurs et leur public, une foule de curieux et d’initiés qui ont vite compris qu’ils pouvaient haïr les Zak Patterson et Benjamin Tull avec la même ferveur que les Roman Reigns et Christian Cage qui leur sont plus familiers ces jours-ci.

Aller piquer un brin de jasette, acheter un produit dérivé, se faire prendre en photo : par ses manifestations d’intérêt, la communauté a vite rassuré les vedettes du spectacle que le déplacement en avait valu la chandelle.

Ouvrir en mode plein écran Steve Boutet, alias Stephen Sullivan, est le président fondateur de la NSPW. Photo : Vincent Desrosiers/VDOpro.ca

Tu voyais qu’il y avait des amateurs de lutte qui habitaient là, puis le monde était vraiment reconnaissant, analyse Boutet. Il y a même une vieille madame qui nous faisait des câlins en disant : “Merci beaucoup, j’ai vu de la lutte pour vrai.” C’était vraiment touchant. Et c’était vraiment le fun, parce que tout le long du spectacle, cette madame-là était en feu.

Si tant est qu’on admette que la lutte professionnelle est un sport — le débat est pour un autre jour —, il faut aussi situer cette visite dans le contexte d’une ville où les manifestations sportives sont essentiellement de nature participative, communautaire.

Aucune équipe professionnelle n’a de domicile au Nunavut, qui n’accueille que bien rarement des compétitions ou des événements sportifs de grande envergure. Iqaluit a été l’hôte des Jeux d’hiver de l’Arctique en 2002 — conjointement avec la capitale du Groenland, Nuuk —, une aventure au cours de laquelle les ressources humaines et financières de l’organisation ont été utilisées à leur maximum , peut-on lire sur le site des Jeux.

Organiser quoi que ce soit à Iqaluit requiert une certaine marge de manœuvre dans le portefeuille. Le transport du ring par avion-cargo a coûté deux fois sa valeur, selon Félicie Wingerter. D’autres collaborateurs et partenaires n’auraient pas été de trop pour alléger le fardeau financier qu’entraînaient les longues distances parcourues.

Compte tenu de l’investissement, l’organisation du Franco-Centre dit faire des pieds et des mains pour que ses invités repartent satisfaits de leur visite dans le Grand Nord et deviennent des cartes de visite pour l’endroit.

L’équipe qui s’est déplacée jusqu’à Iqaluit a quand même pu profiter de la ville, découvrir un peu la communauté, souligne l’organisatrice. C’est toujours important pour moi que tu ne viennes pas juste pour faire un spectacle. J’essaie de faire en sorte que les artistes puissent profiter du fait d’être à Iqaluit pour en apprendre plus sur le Nord, sur la communauté, qu’ils prennent le pouls de la communauté.

Et foi de Steve Boutet, ça valait la peine de se mettre en chest dans l’Arctique — si bien qu’on pense déjà à une prise 2.