Le secondeur Hénoc Muamba annonce sa retraite

Le secondeur canadien Hénoc Muamba a annoncé sa retraite du football professionnel, lundi, à l’âge de 35 ans.

Muamba a raté la saison 2023 en raison d’une blessure.

Natif de Kinshasa, au Congo, Muamba, qui a grandi dans l'arrondissement de Montréal-Nord, a joué son football universitaire durant trois saisons avec St. Francis Xavier, en Nouvelle-Écosse, avant de disputer 13 rencontres dans la NFL avec les Colts d’Indianapolis, en 2014.

Le gaillard de 100 kg (230 lb) avait précédemment été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg à l’encan 2011 de la Ligue canadienne (LCF).

Après sa libération par les Colts, il s’est joint aux Alouettes de Montréal au cours de la saison 2015 avant d’aller tenter sa chance au camp d’entraînement des Cowboys de Dallas.

En 2016, devenu joueur autonome, il s’est entendu avec les Roughriders de la Saskatchewan, avec lesquels il a joué pendant deux saisons avant de revenir à Montréal, où il a signé un nouveau pacte de trois ans.

La dernière année de l’entente a été emportée par la COVID-19 en même temps que la saison 2020 de la LCF .

Il s'est joint aux Argonauts en tant que joueur autonome en 2021 et a participé à la conquête de la Coupe Grey en 2022, où il a été élu joueur canadien par excellence et joueur du match.