En guerre ouverte avec le Comité international olympique (CIO), le Comité olympique russe crie à la discrimination.

Si le CIO continue d’agir de cette manière, il va enterrer le Mouvement olympique . Voilà ce que déclarait Vladimir Poutine, il n'y a pas si longtemps, devant la presse russe. Le maintien de la suspension de son comité olympique en lien avec le conflit en Ukraine, vendredi dernier, vient de faire monter d'un cran la tension qui oppose la Russie à l'organisme mondial.

Le Comité olympique russe ( ROC ) avait fait appel de cette suspension devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). La conséquence de cette suspension pour les athlètes russes qui voulaient participer aux prochains Jeux olympiques est sans appel : la Russie ne sera représentée dans aucun sport d'équipe, pas plus qu'il n'y aura de Russes en athlétisme. D'autres sports sont également menacés.

Comme il fallait s'y attendre, les réactions ont été nombreuses après l'annonce, qui a déclenché l’ire des responsables olympiques russes. Dans un communiqué, ces derniers qualifient la décision de discrimination sans précédent contre ses athlètes et de critères humiliants pour pouvoir participer aux JO 2024.

Il faut rappeler que le CIO a mis en place un certain nombre d'exigences auxquelles doivent se conformer les athlètes neutres pour pouvoir participer aux JO , dont celle de ne pas avoir soutenu la guerre en Ukraine.

Le ROC accuse également le TAS d'agir comme un instrument politique au service des Occidentaux.

Dans cette série d’invectives de la part du ROC , le CIO , qui l'avait suspendu, n’est pas en reste.

Les responsables russes accusent l'organisme de faire tout son possible pour minimiser le nombre d’athlètes russes, avec des mesures restrictives qui sont utilisées à des fins de concurrence déloyale pour éliminer les athlètes russes les plus forts.

De plus, le Comité olympique russe menace maintenant ses propres athlètes et fédérations sportives. Si les athlètes de ces fédérations se plient aux exigences humiliantes du CIO , cela pourrait constituer une violation de la législation russe et il pourrait y avoir des conséquences juridiques et négatives à un tel consentement.

Ouvrir en mode plein écran René Fasel et Vladimir Poutine Photo : sputnik/afp via getty images / ALEXEY DRUZHININ

L’ancien président de l' IIHF s’invite dans le débat

Il y avait longtemps que René Fasel n’était pas sorti de son mutisme depuis qu’il a quitté ses fonctions présidentielles à la tête de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF). Ses liens étroits avec le Vladimir Poutine ne sont plus un secret. Il comptait d’ailleurs parmi les invités d’honneur du président russe lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux du futur.

J'ai vu cette décision. Nous comprenons que l’ IIHF fait face à une pression énorme, notamment de la part de la Suède , a-t-il d'abord répondu lorsque les journalistes du quotidien russe Sport Express lui ont demandé de commenter la suspension de la Russie de toute compétition jusqu’en 2025.

Malheureusement, la politique contrôle désormais le sport, notamment en Europe. C'est très triste pour les athlètes, mais que pouvons-nous faire? Même si je comprends cette décision, il y a trop de pression de la part des commanditaires, des gouvernements. Malheureusement, la politique occupe désormais une place importante dans le sport.

De son côté, le président du Comité olympique russe, Vladislav Pozdnyakov, a lancé une menace lorsque questionné par le quotidien MK RU. À quoi servent alors les poursuites judiciaires si le résultat est prévisible?, a-t-il demandé. Nous travaillons déjà sur l'avenir et les perspectives.

Ce que disait le président Poutine lors d'une conférence de presse à Moscou commence à prendre tout son sens sur les intentions de la Russie d'être la solution de l'avenir pour le sport mondial.

L’idéal même de l’olympisme souffre aujourd’hui, avait-il déclaré. Le CIO , sous l'influence des élites politiques occidentales, prend des décisions qui leur sont bénéfiques, mais défavorables au sport mondial. Tout comme la façon dont les politiciens européens prennent des décisions qui profitent aux États-Unis.

Si l’on en croit ces dernières menaces russes, le divorce semble bel et bien consommé avec le CIO et son Mouvement olympique. La Russie a véritablement commencé son offensive en passant de la parole aux actes.

Tout d’abord en créant les Jeux du futur, qui se déroulent jusqu' à dimanche, à Kazan, avec plus de 2000 athlètes venus de 100 pays. Il y aura ensuite les Jeux du BRICS, en juin prochain, un mois à peine avant le début des Jeux olympiques de Paris.