Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a indiqué avoir reçu trois demandes de contestation de la Russie en plus de celle du Canada, annoncée il y a 10 jours, dans l'espoir d'infirmer la décision de l'Union internationale de patinage (ISU) d'amender les résultats de la compétition de patinage artistique par équipe des Jeux olympiques de Pékin.

Le TAS a disqualifié la patineuse russe Kamila Valieva le mois dernier dans une affaire de dopage et l'a suspendue pour quatre ans. La peine a été établie rétroactivement au 25 décembre 2021.

Or, l' ISU a pris la surprenante décision de retirer les résultats de Valieva à l'épreuve par équipe, sans bonifier les résultats des athlètes qui la suivaient au classement.

La décision de l' ISU a limité le Canada à la 4e place, un point seulement derrière la Russie. Dans sa contestation, les patineurs canadiens considèrent qu'ils devraient occuper le 3e rang, un point devant la Russie, après la redistribution des points en prenant en compte la disqualification de Valieva.

Les demandes de contestation distinctes du Comité olympique russe, de la Fédération russe de patinage et de six athlètes russes, dont Valieva, qui avaient initialement triomphé à Pékin, exigent plutôt que l'équipe russe soit de nouveau déclarée championne olympique. Le communiqué du TAS ne détaille pas l'argumentaire russe des trois contestations pour le rétablissement de son classement.

Nous sommes encore à l'aube du processus (judiciaire), et nous n'avons aucune information à fournir quant à la date d'une éventuelle audience, s'il y en a bel et bien une , a déclaré le TAS par voie de communiqué.

Cette nouvelle vague de contestations pourrait entraîner un troisième procès devant le TAS , devant un troisième comité de juges différent, depuis que Valieva a reçu un test de dépistage positif à la trimétazidine, un médicament pour le cœur interdit dans le sport. Aucune médaille n'a été décernée dans cette compétition à Pékin.

Un premier procès au TAS à Pékin avait donné le feu vert à Kalieva afin qu'elle puisse participer à l'épreuve individuelle aux Jeux olympiques de 2022, où elle était la favorite pour l'emporter. Valieva, alors âgée de 15 ans, visiblement ébranlée par les procédures judiciaires, avait fini 4e après avoir commis de nombreuses erreurs pendant son programme libre.

Un deuxième procès au TAS avait mis plus d'un an à aboutir, après que l'Agence mondiale antidopage et l' ISU eurent contesté la décision d'un tribunal sportif russe de blanchir Kalieva de toute accusation vers la fin de 2022.

Valieva, qui est maintenant âgée de 17 ans, a finalement été suspendue par un comité de juges du TAS pour quatre ans, soit jusqu'en décembre 2025. Les prochains Jeux olympiques d'hiver se dérouleront du 6 au 22 février 2026 à Milan/Cortina d'Ampezzo, en Italie.

Le Comité international olympique est responsable de la redistribution des médailles et son comité exécutif doit se réunir du 19 au 21 mars. Les récents développements judiciaires dans la saga Valieva risquent cependant de repousser sa décision.