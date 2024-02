Homan championne pour la 4e fois, Jones à court à son dernier Tournoi des cœurs

Le chant du cygne de Jennifer Jones au Tournoi des cœurs s'est conclu par une défaite serrée en finale face à l'Ontarienne Rachel Homan, dimanche soir, à Calgary.

À 4-4 au dixième bout, mais sans le marteau, la légendaire capitaine manitobaine a tenté avec la toute dernière pierre de sa carrière au championnat canadien d'envoyer sa pierre au bouton afin de tenter un vol. Mais sa pierre en a légèrement touché une autre et est restée à court de l'objectif, cimentant la victoire de Homan par la marque de 5-4.

Pour Rachel Homan, c'est un 4e titre national, mais un premier depuis 2017. La capitaine de 34 ans avait été défaite en finale trois années de suite, de 2019 à 2021. Elle a été invaincue cette année au Tournoi des cœurs (11-0), en battant notamment trois fois sa rivale du jour (en phase préliminaire, en phase éliminatoire et en finale).

Ouvrir en mode plein écran Rachel Homan a remporté le 4e Tournoi des cœurs de sa carrière Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Jennifer Jones tentait de gagner un 7e titre au Tournoi des cœurs, une victoire qui lui aurait permis de conclure sa carrière en brisant l'égalité avec Colleen Jones, sacrée aussi 6 fois au championnat national de curling féminin.

Jones, 49 ans, s'inclinait pour la deuxième fois d'affilée en finale et pour la troisième fois de sa carrière (2013). Son palmarès comporte également une médaille d'or olympique, à Sotchi en 2014, et deux titres mondiaux, en 2008 et en 2018.

Elle a également remporté 17 tournois du grand chelem, plus que quiconque sur le circuit féminin.

Tout ce que je peux dire, c'est merci. Merci de rendre ce moment exponentiellement meilleur que j'aurais pu l'imaginer , a commenté Jennifer Jones, en réprimant ses larmes, entourée par ses deux filles. La Manitobaine avait annoncé au début du tournoi qu'il serait le dernier de sa carrière.

Jennifer Jones a participé au Tournoi des cœurs pour la première fois en 2002.

Je me rappelle de l'avoir regardé tant de fois en grandissant, de l'avoir regardé gagner l'or aux Olympiques. J'ai tellement de souvenirs. On a eu besoin de chaque millimètre aujourd'hui (dimanche) pour être en mesure de la battre , a déclaré Homan, qui représentera le Canada le mois prochain au Championnat mondial, qui aura lieu à Sydney, en Nouvelle-Écosse.

Rachel Homan a remporté un titre mondial, en 2017.