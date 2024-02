Kyle Connor donne la victoire aux Jets en prolongation

Kyle Connor a dénoué l'impasse dès la 33e seconde de la prolongation et les Jets de Winnipeg ont vaincu les Coyotes de l'Arizona 4-3, dimanche soir.

Le deuxième but du match de Connor est survenu lors d'une montée à trois contre un des Jets, après que deux joueurs des Coyotes eurent chuté.

Mark Scheifele a obtenu un but et trois aides alors que Gabriel Vilardi a récolté un but et une mention d'assistance pour la troupe de Winnipeg, qui a gagné ses trois dernières sorties.

Josh Morrissey a contribué offensivement avec trois mentions d'aide tandis que Connor Hellebuyck a stoppé 29 lancers pour les Jets.

Nick Schmaltz, à deux reprises, et Matias Macceli ont fait scintiller la lumière rouge pour les Coyotes, qui ont encaissé un 12e revers consécutif (0-10-2).

Connor Ingram a bloqué 28 rondelles pour les visiteurs, qui n'ont pas défait les Jets depuis le 29 novembre 2021.