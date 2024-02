Un concours d’habiletés tout montréalais au Centre Bell

C’est en compagnie de huit joueuses de l’équipe montréalaise de la LPHF que le Canadien de Montréal a tenu son annuel concours d’habiletés au Centre Bell, dimanche.

Marie-Philip Poulin, Erin Ambrose, Sarah Bujold, Mariah Keopple, Sarah Lefort, Maureen Murphy, Laura Stacey et Tereza Vanisova se sont mesurées aux joueurs du Tricolore dans le cadre des six épreuves de l’événement.

Le défenseur Arber Xhekaj a volé la vedette avec une tentative de 107,2 milles à l’heure à l’épreuve du tir le plus puissant. Il surpasse le résultat de 102,56 mil/h enregistré par Cale Makar de l’Avalanche du Colorado, gagnant de l’épreuve au concours d’habiletés du match des étoiles de la LNH plus tôt ce mois-ci. Marie-Philip Poulin et Sarah Lefort, les deux participantes de la LPHF, ont respectivement décoché des tirs de 84,6 et 81,2 mil/h.

Bujold en a ensuite mis plein la vue au concours de la manœuvre Michigan , obtenant la faveur des juges Kirby Dach, Christian Dvorak et Rafaël Harvey-Pinard, tous sur la liste des blessés du CH.

Elle pratique tout le temps cette manœuvre à l’entraînement, je savais qu’elle allait gagner , a indiqué Poulin au micro de Paul Byron, intervieweur d’un jour et consultant au développement des joueurs du Canadien.

Alex Newhook a remporté le concours du patineur le plus rapide avec un tour de patinoire en 13,372 secondes, tandis que Cole Caufield a été le tireur le plus précis en atteignant quatre cibles en 12,386 s et six lancers.