Le CF Montréal arrache une nulle à Orlando à son premier match de la saison

Le CF Montréal a débuté sa saison 2024 en obtenant un match nul de 0-0 face à Orlando City SC en Floride, samedi soir.

Laurent Courtois a donc soutiré un point à son premier match officiel à la barre du club montréalais.

Orlando a été menaçant dans l'avant-dernière des sept minutes de temps ajouté - notamment Facundo Torres, dont la frappe a été stoppée par le milieu de terrain Ariel Lassiter.

Les Montréalais ont réussi cinq tirs cadrés sur huit; Orlando a fait feu très souvent (19), mais c'est réellement cinq tirs que Jonathan Sirois a dû affronter.

J'ai vu de la ténacité et je veux que ça nous caractérise, a dit Courtois. Les gars peuvent en faire plus et ils vont en faire plus, mais nous avons été résilients. Il y a de quoi construire. Même si on avait perdu, le constat aurait été le même.

Orlando a fini 2e dans l'Est l'an dernier, perdant ensuite au deuxième tour éliminatoire.

On mérite ce point, a mentionné Courtois. On affrontait une des très bonnes équipes de la ligue.

Le Bleu-blanc-noir jouera son deuxième match samedi soir prochain à Frisco au Texas, contre le FC Dallas.

Dagur Thorhalsson du SC a redirigé de belle façon un coup franc à la 63e, Sirois devant plonger à sa droite.

Le nouveau venu du CF Josef Martinez a fait son entrée à la 67e minute, pour Mattias Coccaro.

Il a reçu quelques huées du public au Inter&Co Stadium, ayant joué l'an dernier pour des rivaux de la Floride, l'Inter Miami.

Six minutes plus tard, Gabriele Corbo du CF a écarté de la tête un centre dangereux, peu avant que Thorhalsson vise trop haut au deuxième poteau.

Martinez a raté une des plus belles opportunités du match, à la 79e. Une longue passe parfaitement dosée de Mahala Opoku est allée à Ruan, qui a remis à Martinez. Celui-ci a toutefois manqué son coup, à la droite du filet.

Les remplaçants ont contribué et ils ont élevé le niveau, a dit Courtois. Ça amène beaucoup de satisfaction. Je sais que Josef et Mahala s'en veulent (pour des occasions ratées) parce qu'ils sont durs envers eux-mêmes.

Orlando a logé le ballon derrière la ligne de but à la 80e, après un centre de Kyle Smith, mais il y avait hors-jeu.

Lassiter et Coccaro ont décoché à peu d'intervalles dans la cinquième minute de la rencontre. À la suite d'un corner, c'est Bryce Duke des visiteurs qui a eu une occasion, mais le ballon lui a échappé vers l'avant.

Cinq minutes plus tard, Duncan McGuire a raté une tête sur un corner de Nicolas Lodeiro.

Vers la 15e minute, c'est George Campbell qui a stoppé une menace de McGuire.

Dominic Iankov du CF a presque obtenu une percée sur le flanc droit, à la 24e, mais il a été contré par Ivan Angulo.

À la demi-heure de jeu, Torres avait beaucoup d'espace, tout près de la zone de réparation, mais sa passe vers la gauche a été un mauvais choix et la pression s'est dissipée.

Coccaro a eu des soins à la cheville gauche peu après, à la suite d'un tacle dangereux de Wilder Cartagena (qui a d'ailleurs reçu un carton jaune).

Thorhallsson a stimulé la foule à la 37e, se retrouvant bien seul devant Sirois, en réception d'une longue passe. Sirois a fait l'arrêt mais de toute façon, le jeune Islandais était largement hors-jeu.

Torres a réussi un bon centre au sol peu avant la demie, mais la frappe a été bloquée par Joel Waterman.

Un peu plus tard, Sirois a reçu directement dans les mains une tête de David Brekalo.

Orlando a conclu la première demie avec un seul tir cadré (sur quatre), tandis que les visiteurs ont été quatre en six dans cet aspect.

Montréal a une fiche de 5-7-1 en matchs d'ouverture depuis l'arrivée du club en MLS, en 2012.