Le Canadien Christopher Morales-Williams bat le record du monde du 400 m en salle

Le Canadien Christopher Morales-Williams, âgé de 19 ans, a battu le record du monde du 400 m en salle lors des championnats universitaires américains de la conférence SEC, samedi, à Fayetteville (Arkansas, États-unis).

Morales-Williams s'est imposé en 44 secondes 49/100, lui permettant de battre le record du monde de l'Américain Michael Norman, qui avait couru en 44,52 s en 2018 également lors d'un championnat universitaire. Norman est devenu en 2022 champion du monde de la distance à l'extérieur (en 44,29 s) après avoir pris le 5e rang aux Jeux olympiques de Tokyo.

Le record précédent de l'Américain Keron Clement (44,57 s) avait été établi en 2005 dans cette même salle.

Je ne me sentais même pas si bien. J'ai été malade ce matin!, a lancé le jeune Torontois en entrevue d'après-course au réseau du SEC. Mais ça m'a forcé à pousser encore plus fort une fois sur la piste. J'ai pensé à toutes mes journées d'entraînement, à toutes les fois où j'ai été malade et que j'ai continué de courir.

Depuis cette saison, World Athletics parle de record du monde sur piste courte (short track), pour les records du monde établis en salle. Les pistes intérieures comportent un tour de piste de 200 m contre 400 m pour les pistes classiques.

Christopher Morales-Williams devient l'un des trois Canadiens à posséder un record du monde en athlétisme, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donovan Bailey détient depuis 1996 celui du 50 m en salle, une distance bien moins souvent courue que le 60 m, mais toujours reconnue par la fédération internationale, comme celui du 50 m haies, détenu depuis 1986 par Mark McKoy, mais auquel on préfère généralement le 60 m haies en compétition.

Morales-Williams, un athlète de deuxième année de l'Université de Géorgie, avait attaqué la saison en salle avec un meilleur temps à l'intérieur de 47,42 s. Le jeune homme originaire de Toronto, champion canadien du 400 m l'été dernier, n'avait pas participé aux Mondiaux d'athlétisme de Budapest en août.

Il possède un record personnel de 45,48 s sur le tour de piste en plein air.

La grande finale d'athlétisme en salle de la division I des championnats universitaires de la NCAA est prévue les 8 et 9 mars à Boston.

Avec les informations de Agence France-Presse