Le baseball majeur a-t-il un problème de pantalon? 

Le baseball majeur a dévoilé de nouveaux uniformes pendant les camps d’entraînement de ce printemps.

Un problème : ils sont peut-être un peu trop révélateurs.

Des photos ont montré que le nouveau look est quelque peu embarrassant. Dans certains clichés, les pantalons blancs sont translucides.

Tout le monde les déteste, a dit l’arrêt-court Trea Turner, des Phillies de Philadelphie, à l’Associated Press. On comprend que c’est une décision d’affaires, mais je crois que nous voulions tous garder (les pantalons) tels qu’ils étaient, avec peut-être quelques petites modifications ici et là.

Cette critique peut sembler sévère, mais il y a des reproches légitimes au sujet des uniformes du Baseball majeur alors que la saison commence dans moins d’un mois.

Nike fait la conception de ces uniformes depuis 2020, et la compagnie Fanatics les produit depuis 2017.

Publicité

Fanatics est aussi le fournisseur de la LNH à compter de la saison prochaine, autant pour les chandails portés par les joueurs que ceux offerts aux partisans.

Cette année marque cependant l’arrivée d’un nouveau modèle, les chandails Vapor Premier.

Les responsables de la ligue disent que ces nouveaux uniformes améliorent la mobilité de 25%, et sèchent 28% plus rapidement. Le lettrage et les logos sur les manches sont moins encombrants pour rendre les uniformes plus confortables et légers.

Les joueurs semblent apprécier cet aspect du changement. Le Vapor Premier avait été mis à l’essai une première fois pendant le match des étoiles la saison dernière, et les joueurs ont aimé.

Les athlètes en général, et les joueurs de baseball en particulier, sont rarement friands de changement. La saison passée, un nouveau groupe de règlements, - notamment des buts plus grands, un cadran pour les lanceurs et une limite sur le nombre de fois que ceux-ci peuvent quitter le monticule - a d’abord suscité la grogne, mais a fini par être reconnu comme une initiative positive.

Publicité

Ainsi, quand les joueurs ont commencé à déplorer les nouveaux uniformes, les remontrances semblaient normales. Le commissaire du baseball majeur Rob Manfred a rejeté les critiques du revers de la main et avancé que les joueurs allaient s’habituer.

C’était jusqu’à ce que le problème des pantalons soit connu. Lorsque les joueurs portent un chandail et un pantalon blanc, si le chandail est rentré dans le pantalon, il donne l’impression que les joueurs portent une couche.

Ce n’est pas tout. À cause de problèmes de distribution, ce ne sont pas toutes les équipes qui ont reçu leurs nouveaux uniformes. Les Padres portent encore leurs pantalons de la saison dernière.

Le directeur adjoint de l’Association des joueurs Bruce Meyer a relayé les inquiétudes de ses membres à la ligue. Nike a aussi envoyé des représentants dans les camps d’entraînement pour parler aux joueurs.

Nous mettons toujours l’athlète au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Nike dans un communiqué à l’Associated Press. Nous travaillons avec les joueurs du baseball majeur, les équipes et la ligue pour proposer les uniformes les plus performants.

Les problèmes de distribution devraient être réglés d’ici l’ouverture de la saison, soit le 28 mars pour la plupart des équipes.

Quant à la nature translucide des pantalons, ce sera plus difficile. Reporter les pantalons de l’an dernier est une option.

Le lanceur Joe Musgrove, des Padres, a balayé la controverse du revers de la main, quand il a dit que c’était loin de ce qui l’inquiétait le plus à l’aube de la saison.