L'équipe Aston Martin a connu des essais présaison encourageants, c'est le terme le plus approprié. Mais contrairement à l'AMR23 l'an dernier, la nouvelle voiture n'a pas fait tourner les têtes dans le paddock de Bahreïn.

L'AMR24 roule le top 10, mais n'a surpris personne dans le paddock du circuit de Bahreïn.

Cette fois, on l'a vu avec Fernando Alonso et Lance Stroll, Aston Martin aura du mal à monter sur le podium en début de saison. Vous êtes (très) optimistes si vous croyez qu'Alonso pourra répéter ses exploits de 2023 (sept podiums dans les huit premières courses).

Après deux jours à rouler dans le top 10,les performances de l'Aston Martin de 2024 en pneus mi-durs (C3), vendredi, ont été plus ordinaires. Stroll a été sorti du top 10, il a fait le 13e chrono.

À sa décharge, il est resté longtemps bloqué au garage en raison des problèmes avec les grilles de drainage en bord de piste (trois incidents en deux jours). Il n'a fait que 46 tours.

Lance Stroll dans l'AMR24 à Bahreïn Photo : Twitter X / Aston Martin F1

Le huitième chrono de Fernando Alonso est plus représentatif au terme de ses 76 tours.

Il a fini son travail en piste à 8 dixièmes de seconde du temps de référence, établi par Ferrari toute juste devant Mercedes-Benz. Le début de la saison devrait nous offrir une lutte à trois pour le podium, avec avantage Red Bull si on se fie au travail de Max Verstappen à Bahreïn et à ses temps au tour.

Ce qui a fait dire à Alonso, vendredi: Il y a 19 pilotes qui savent déjà qu'ils ne seront pas champion du monde.

Direct (comme toujours) et pragmatique, l'Espagnol.

Aston Martin se battra avec McLaren pour les points du top 10, si les performances de l'AMR24 en configuration de qualification permettent aux pilotes d'être bien placés sur la grille de départ. C'est plus que jamais le défi que doit relever Lance Stroll cette saison.

Ce qui est bien, c'est que nous n'avons eu aucun problème de fiabilité , a souligné le pilote québécois, prudent. Mais la fiabilité n'assure pas la performance, surtout sur un tour.

Mike Krack, directeur d'Aston Martin Photo : Getty Images / Mark Thompson

La fiabilité, c'est le point positif des essais présaison d'Aston Martin, comme l'a souligné aussi le directeur de l'équipe Mike Krack.

La voiture a été très fiable, et nous avons pu passer à travers tout notre programme de travail, a-t-il dit dans le paddock de Bahreïn. Lance et Fernando ont couvert beaucoup de kilomètres, et nous abordons le premier week-end de course avec confiance. La saison sera longue, il y a aura des hauts et des bas.

Lance Stroll a fait à Bahreïn 196 tours, soit un total de 1060,7 kilomètres.

Mike Krack (de dos) et Dan Fallows à Bahreïn en 2023 Photo : TSN / Formula One

Aston Martin compte aussi miser sur l'évolution de la voiture en 2024.

Nous sommes en bien meilleure position cette année pour faire évoluer la voiture en cours de saison, a dit le directeur technique de l'équipe, Dan Fallows, car l'AMR24 a une plus grande fenêtre de développement. C'est ce que nous avons appris de 2023. C'est crucial, car nous avons changé beaucoup de choses, notamment l'aileron avant, les suspensions, le fond plat qui demande de constantes modifications.

Compte tenu des résultats des essais présaison (avec une seule monoplace en piste, comme l'exige le règlement), on s'attend à ce que l'équipe Aston Martin marque des points à Bahreïn. Lance Stroll doit commencer cette saison du bon pied en s'approchant beaucoup plus des chronos de son coéquipier.

Fernando Alonso à Bahreïn Photo : Getty Images / Mark Thompson

La grande question est: comment se comportera Fernando Alonso? Son contrat se termine à la fin de la saison, et il a déjà signifié qu'il était intéressé par le volant de Lewis Hamilton chez Mercedes-Benz quand le Britannique partira chez Ferrari en 2025.

Il met donc déjà la pression sur la direction d'Aston Martin. Que fera Lawrence Stroll sachant que Honda sera le motoriste de l'équipe canado-britannique en 2026? Le motoriste nippon aura à n'en pas douter des exigences, peut-être d'imposer un pilote japonais.

Les performances de l'AMR24 dicteront la conduite de Fernando Alonso en piste, mais surtout hors piste. Les jeux de coulisse cette saison seront passionnants à surveiller.