Le CF Montréal amorcera l’ère Laurent Courtois face à Orlando City

Le CF Montréal s'apprête à tourner définitivement la page sur sa difficile saison 2023 en lançant sa campagne 2024 et l'ère Laurent Courtois en visitant Orlando City samedi.

Le nouvel entraîneur-chef du onze montréalais a d'ailleurs très hâte de vivre ce premier vrai match à la barre du club, qui sera aussi son premier match comme entraîneur-chef dans la Major League Soccer.

Je suis très excité, très motivé et très fier, a-t-il dit en vidéoconférence de la Floride. Il y a aussi un petit d'appréhension: on espère que les gars vont pouvoir être à leur niveau. On va leur rappeler qu'ils ont la chance d'avoir ces moments-là, surtout contre une bonne équipe dans ce stade. C'est magique.

C'est effectivement un bon club que s'apprête à affronter le Bleu-blanc-noir. Orlando City a terminé au deuxième rang dans l'Est en 2023, avec une fiche de 18-7-9 pour 63 points. Il vient aussi d'inscrire une victoire convaincante de 3-0 contre le Cavalry de Calgary en Ligue des Champions de la CONCACAF pour lancer ses activités 2024.

L'entraîneur ne tire toutefois pas trop de conclusion de ce premier duel, contre un club de la Première Ligue canadienne de surcroît. Conscient que son groupe n'est pas entièrement rodé, Courtois souhaite voir un bon équilibre entre stratégie et identité.

On va essayer petit à petit d'être le plus près possible du style qu'on veut présenter, a-t-il expliqué. En même temps, on vient de commencer à être ensemble; on est conscient que ce ne sera pas la version finale. Il faut aussi tenir compte qu'on a une très bonne équipe en face de nous. (...) Il y aura une partie stratégique par rapport à l'adversaire, mais aussi une partie d'identité. Il y aura un petit peu des deux, mais on tentera d'être nous-mêmes.

Et pour Courtois, être soi-même signifie ne pas perdre des yeux son identité au profit des résultats.

Je ne sacrifierai pas cela pour obtenir des résultats. Mais il faut aussi trouver l'équilibre pour être compétitifs. On veut être nous-mêmes, tout en étant compétitifs. On va trouver la bonne façon de naviguer dans ces deux territoires. Les deux vont de pair.

On va commencer à voir cette cohésion samedi, dans un vrai match, a noté le gardien Jonathan Sirois. Mais on va pouvoir continuer de la bâtir sur toute la saison. On aimerait que ce soit parfait contre Orlando, mais on sait que ce ne sera pas possible. Il faudra continuer de redoubler d'ardeur à l'entraînement.

Trouver le fond du filet

Courtois n'a pas voulu confirmer son onze partant pour samedi soir, mais il a précisé que tout le monde était disponible, y compris le nouveau venu Josef Martinez, qu'on a peu vu en matchs préparatoires.

Josef Martinez a déjà inscrit plus de 100 buts dans la MLS.

Tous les joueurs sont une option de jeu. Josef a été exemplaire. Il revient de très loin au niveau de la condition physique. Mais ce qu'il a pu démontrer au jour le jour et le niveau qu'il a atteint en très peu de temps, on est très contents de lui. Il est l'un des candidats.

L'un des problèmes du CF l'an dernier était précisément les buts comptés, seulement 36 en 34 rencontres. Ce sont ses ennuis en attaque qui ont miné les Montréalais la saison passée, alors qu'ils ont terminé 10es avec 41 points en vertu d'une fiche de 12-17-5. Le club souhaite que les arrivées de Martinez, Matías Cóccaro et Dominic Iankov, notamment, sauront pallier ce problème.