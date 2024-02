Le « mont St-Denis », une vitrine de proximité pour les sports de glisse

Entre les rues Sherbrooke et Ontario, la rue Saint-Denis, à Montréal, se transformera le temps d’un week-end en piste de ski, du 1er au 3 mars prochain. Le Quartier latin accueillera alors la deuxième édition de l’événement APIK, une occasion de découvrir autrement la glisse sur neige et ses meilleurs athlètes.

Si le public ne peut se rendre à la montagne, amenons la montagne au public . C’est la devise derrière la création de cet événement, confirme l’organisateur Micah Desforges. On veut amener l’esprit de la montagne en ville. Faire découvrir à des gens qui n'auraient peut-être pas le réflexe de se rendre à Saint-Sauveur c’est quoi, le sport de glisse de haut niveau.

En tout, 100 athlètes, hommes et femmes, se partageront une cagnotte de 25 000 dollars à l’issue de descentes jugées pour leurs manœuvres et leur style. Du lot, on retrouve parmi les juges invités le champion olympique Sébastien Toutant, premier à se réjouir de la tenue de l’événement.

C’est vraiment une belle vitrine. Si on revient dans le temps, j’ai gagné un événement urbain semblable, le Shakedown, à Saint-Sauveur. C’est là que j’ai montré mon talent, que mon potentiel a été mis au grand jour. J’ai attiré des commanditaires, qui m’ont aidé à voyager, se rappelle-t-il. C’est vraiment un gros week-end pour la relève.

Sébastien Toutant aux Jeux olympiques de Pékin Photo : Associated Press / Sean Kilpatrick

Ces compétitions, organisées en plus basse altitude, étaient autrefois très populaires au Québec. Elles ont disparu avec le temps, mais Micah Desforges espère voir la tendance se renverser. À une certaine époque, on en voyait beaucoup, il y a 10 ans. Là, c’est un des seuls du genre au Canada, sinon le seul, et l'un des rares en Amérique du Nord.

L’organisateur attribue ce soubresaut à la pandémie de COVID-19, qui a créé un nouvel intérêt pour les sports individuels en plein air, dont la planche à neige. On l’a vu avec la vente d’équipements, d’ailleurs. Les gens se sont remis dans le snowboard et le ski.

Micah Desforges croit que l’événement a une double fonction : démocratiser la pratique du sport, en donnant le goût à des curieux d’adopter la planche ou les skis, mais aussi ouvrir une fenêtre sur les talents locaux.

Il reconnaît qu’il est parfois difficile de suivre les prouesses des meilleurs planchistes et skieurs canadiens, qui œuvrent à l’étranger, dans des Coupes du monde présentées dans des fuseaux horaires différents. Maintenant, plus d'excuse : les athlètes seront directement dans la cour arrière des Montréalaises et Montréalais.

Ils seront juste à côté. On enlève un obstacle. C’est pas n’importe qui qui aurait pris sa voiture et fait de la route vers une montagne. Mais là, ils peuvent se rendre en métro. En même temps qu’on veut donner le goût à des gens de faire du sport, on veut donner l’occasion aux jeunes de briller.

Quand Sébastien Toutant est allé à Tout le monde en parle, plein de gens se demandaient c’était qui. Mais je leur disais : ‘‘Il a gagné presque partout!’’ Ces événements-là sont utiles pour faire connaître les prochains Sébastien Toutant, les prochaines Laurie Blouin.

Sébastien Toutant, qui se consacre à la production de vidéos depuis qu’il a mis sa carrière sportive sur pause, en ajoute une couche. Même s’il est un gros adepte des vidéos de faits saillants qui circulent sur les médias sociaux et qui permettent à des jeunes de se faire connaître, rien ne peut remplacer, à ses yeux, la sensation d’être sur place et de voir un athlète en chair et en os s’élancer. Encore davantage si l'on tient compte des risques de voir cette chaire s’érafler et ces os se casser.

La piste enneigée du festival APIK, l'an dernier sur la rue Saint-Denis. Photo : Gracieuseté : Jay Gallant - APIK

Les écrans, c’est beau, mais quand c’est en personne, c’est encore plus impressionnant, souligne-t-il. On prend la pleine mesure des performances, des risques que les athlètes courent en faisant ces figures. On peut constater la hauteur, la longueur des rides sur place et prendre pleine conscience de ça.

Il y a tellement une masse de vidéos sur le web que ça devient difficile pour les commanditaires de s'orienter vers un rider (planchiste) en particulier. Là, tu peux te démarquer. Et sur le web, il y a une quantité impressionnante de vidéos... mais rien ne pourra remplacer les sensations de l'expérience du vécu , conclut-il.