Comme elle l’avait fait il y a un an, la Coalition pour l’avenir du sport a déposé son cahier de demandes financières à trois semaines du dépôt du prochain budget du Québec prévu pour le 12 mars.

Dans ce cahier dont Radio-Canada Sports a obtenu copie, la Coalition estime à un peu plus de 1,3 milliard de dollars ses besoins pour les trois prochaines années. 519 millions $ ont déjà été accordés à Québec dans les budgets précédents, ce qui signifie qu'elle vise une hausse de 782 millions $ pour la période lors du prochain budget provincial.

Les attentes de la Coalition sont ventilées à travers huit catégories d’investissements distinctes :

Lutte contre la sédentarité – 170 millions $

Accès aux équipements – 7,65 millions $

Capital humain (personnel des fédérations et des organismes régionaux) – 542,4 millions $

Environnement sécuritaire – 10,25 millions $

Professionnalisation des entraîneurs – 27,68 millions $

Innovation et technologie – 10 millions $

Programmes de compétitions – 5,26 millions $

Équipe Québec (Sport élite) – 9,59 millions $ Total : 1,302 milliard $

Pour le seul exercice 2024-2025, la Coalition évalue ses besoins d’investissements à 432 millions $.

À titre comparatif, la valeur totale des enveloppes gouvernementales consacrées au sport en 2022-2023 (excluant les infrastructures) atteignait 172,6 millions $.

Le document souligne aussi l’urgence d’agir dans une perspective de préserver la pratique du sport et d’assurer la pérennité des institutions selon trois axes majeurs que sont les ressources, l’accessibilité et les infrastructures.

En termes de priorités absolues pour l’exercice 2024-2025, la Coalition insiste sur la lutte contre la sédentarité (57 millions $), l’embauche de personnel (180,8 millions $) et la professionnalisation des entraîneurs et des gestionnaires (5 millions $).

Selon Patrick Kearney, président de Judo Québec, il ne faut pas s’attendre à grand-chose pour le sport dans le prochain budget.

On est très terre-à-terre. On sait que ce ne sera pas un budget facile et le gouvernement a déjà sa ligne toute prête avec la signature des conventions collectives de la fonction publique pour expliquer ses limites , a dit Kearney.

Les membres de la Coalition n’ont jamais été aussi unis. On parle en termes de "nous" plutôt que de penser chacun pour soi. Non seulement sommes-nous plus solidaires, mais nous allons bientôt accueillir des représentants des communautés autochtones elles aussi aux prises avec des problèmes de sédentarité et d’accessibilité .

Conscient que toutes les sphères de la société subiront les contrecoups des décisions gouvernementales, Kearney a rappelé que la campagne des membres de la Coalition était un marathon.

Le sport n’a pas toujours fait de représentation. La culture en fait depuis 40 ans. Alors, on est un peu coupable de la situation que nous devons maintenant prendre à bras-le-corps , a-t-il conclu, en soulignant que des 55 milliards consacrés au budget de la Santé, seulement 2% allaient à la prévention.

Créée en 2022, la CASQ regroupe six organismes consacrés à la gestion et à la pratique du sport au Québec : Sports Québec et ses 900 000 athlètes fédérés, l’Association québécoise du loisir municipal (AQLM), l’Institut national du sport (INS), le Regroupement loisir et sport du Québec (RSLQ), le Pôle Sports de HEC Montréal et le Réseau des unités régionales de loisir et de sport du Québec (URLS).