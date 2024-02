Un dernier hommage rendu au Kenya au prodige du marathon Kelvin Kiptum

Un enterrement au milieu de prières et de fleurs : les funérailles de Kelvin Kiptum, étoile filante de l'athlétisme et détenteur du record du monde du marathon, ont eu lieu vendredi au Kenya, 12 jours après sa mort tragique dans un accident de voiture.

Le président kényan, William Ruto, et le président de la fédération internationale d'athlétisme, Sebastian Coe, ont fait le déplacement pour ces obsèques à Chepkorio, dans la vallée du Rift (ouest) où Kelvin Kiptum est né, a grandi et est mort.

Le corps de l'athlète a été enterré au milieu d'une foule compacte. Sur l'emplacement de la tombe, des fleurs bigarrées ont été déposées.

Un peu plus tôt, une cérémonie, en présence de nombreux dignitaires et athlètes, avait été organisée. Devant le cercueil ouvert, près duquel le chef de l'État s'est recueilli, un bouquet de fleurs avait été déposé.

La disparition de l'athlète de 24 ans a été un moment très lourd pour nous, car nous avions vu en lui l'avenir de l'athlétisme au Kenya , a regretté William Ruto, ajoutant que Kiptum avait plus de raisons de ne pas réussir que de réussir, mais il a travaillé contre vents et marées .

Étoile montante de l'athlétisme kényan et mondial, Kiptum avait fait une entrée tonitruante dans le monde du marathon en battant lors de sa troisième course officielle, en octobre à Chicago, le record du monde (2 h 00 min 35 s) détenu par la légende de la discipline, son compatriote Eliud Kipchoge.

Tu me manques et tu es l'amour de ma vie pour toujours jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Je promets de rassembler mes forces pour le bien de nos enfants , a déclaré l'épouse de Kiptum, Asenath Rotich, assaillie par les larmes et l'émotion.

Kelvin, tu vas nous manquer , a de son côté assuré Sebastian Coe, avant de conclure: Notre chagrin et notre tristesse mettront du temps à se dissiper. Mais sois certain que tes réalisations sont précieuses, indélébiles et inscrites dans les annales de notre histoire et ne seront jamais oubliées .

Sebastian Coe, président de World Athletics, était présent à Chepkorio pour les funérailles de Kelvin Kiptum. Photo : Getty Images / LUIS TATO

Plusieurs centaines de personnes ont assisté à la cérémonie, parmi lesquelles la championne kényane Faith Kipyegon, détentrice du record du monde du 1500 m, et qui avait brièvement détenu l'été dernier le record du 5000 m, ou bien encore le champion du monde du 800 m (2012, 2016) David Rudisha.

Jackson Komen, voisin de Kiptum, a salué la mémoire d'un homme très généreux et terre-à-terre : Au cours de sa courte vie d'athlète, il a aidé à financer l'éducation de certains enfants de l'école primaire de Chepsamo qu'il avait lui-même fréquentée , assure-t-il à l'AFP.

Favori des Jeux olympiques de Paris, Kelvin Kiptum, marié et père de deux enfants, s'est tué dans la nuit du dimanche 11 février après une sortie de route dans la localité de Kaptagat, dans la vallée du Rift, non loin de son lieu de résidence et d'entraînement. Son entraîneur, le Rwandais Gervais Hakizimana, 36 ans, également à bord, a aussi été tué sur le coup.

Après l'annonce du décès de cette comète éternelle de la course de fond, le gouvernement avait promis un adieu héroïque .

Une foule fait la queue afin de rendre hommage à Kelvin Kiptum, vendredi, lors de ses funérailles à Chepkorio au Kenya. Photo : Getty Images / LUIS TATO

L'image restera celle d'un athlète élancé (1,78 m, 59 kg), volant d'une foulée puissante sur le bitume de Chicago, accélérant même en deuxième partie de course, là où la plupart des marathoniens de tout niveau fléchissent.

À l'automne, l'athlète avait annoncé qu'il allait tenter de devenir, à l'occasion de la course de Rotterdam le 14 avril, le premier homme à courir un marathon officiel sous les deux heures.

Kiptum avait commencé à courir régulièrement en 2016. En 2019, il avait réussi deux semi-marathons très rapides en deux semaines (60 min 48 s à Copenhague puis 59 min 53 s à Belfort en France). Gervais Hakizimana lui avait proposé de l'entraîner pour le marathon, leur collaboration décollant en 2020.

Kelvin Kiptum en compagnie de son entraîneur Gervais Hakizimana à Chicago, après sa performance record. Les deux hommes sont morts le 11 février dernier dans un accident de voiture au Kenya. Photo : AFP / KAMIL KRZACZYNSKI

Selon un médecin légiste, Kelvin Kiptum, dont les analyses toxicologiques sont toujours en cours, est mort à la suite de graves blessures à la tête.

Forçat de l'entraînement, Kiptum courait régulièrement plus de 250 kilomètres par semaine, et parfois plus de 300, des distances rares, même au très haut niveau, assurait son entraîneur, qui avait rencontré Kiptum pendant ses séjours d'entraînement au Kenya.

Hakizimana a été enterré mercredi au Rwanda.