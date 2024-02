Faut-il honorer Pierre de Coubertin?

Le 23 juin prochain, un hommage sera rendu au fondateur des Jeux olympiques modernes à la Sorbonne, à Paris, là où il avait livré son discours sur son projet olympique, en 1894.

Cet hommage fait déjà l’objet de nombreuses controverses, car le baron Pierre de Coubertin est loin de faire l’unanimité. Sulfureux pour les uns, visionnaire pour les autres, il est donc difficile de s’associer ou non à sa mémoire.

Selon le quotidien français Le Figaro, le personnage serait trop controversé pour l’entourage d'Emmanuel Macron : on a déjà annoncé que le président français n'assisterait pas à l’événement.

Il faut dire que depuis des années, des historiens, sociologues et ethnologues du sport se sont penchés sur ce qu’on appelle le coubertinisme . Ses détracteurs le dépeignent comme un aristocrate raciste et misogyne aux idées d’extrême droite. Il faut regarder de plus près ses déclarations pour se faire une idée.

Sur l'homme aux idées colonialistes et racistes, voici ce qu’on peut lire dans ses mémoires : De quel regard ému ne suivez-vous pas les hommes audacieux qui parcourent le continent noir et répandent vaillamment leur sang pour planter une fois de plus nos trois couleurs sur une case indigène? Les races sont de valeur différente et à la race blanche, d'essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance.

Équipe féminine britannique Photo : Bibliothèque nationale de France

Son regard et sa perception des femmes peuvent aussi soulever des questions, car il a longtemps lutté contre leur présence aux Jeux.

Le véritable héros olympique est, à mes yeux, l’adulte mâle individuel. Je n’approuve pas personnellement la participation des femmes à des concours publics, ce qui ne signifie pas qu’elles doivent s'abstenir de pratiquer un grand nombre de sports, mais sans se donner en spectacle. Aux Jeux olympiques, leur rôle devrait être surtout, comme aux anciens tournois, de couronner les vainqueurs , déclarait-il.

Pierre de Coubertin ajoutait qu' une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique et ne craignons pas d’ajouter incorrecte. Ce n’est pas notre conception de l’olympisme dans lequel nous nous définissons : l’exaltation solennelle et périodique de l’athlétisme mâle avec l’internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l’art pour cadre et l’applaudissement féminin pour récompense.

La défense du baron s'organise

Cependant, dans le quotidien français L'Equipe, son arrière-arrière-petite-nièce, Diane de Navacelle de Coubertin, a tenu à rétablir la réputation de son aïeul, notamment face aux accusations de misogynie.

Les gens s'arrêtent à des phrases sorties de leur contexte qui en deviennent incompréhensibles, a-t-elle dit. Dès la deuxième olympiade, à Paris, en 1900, 22 femmes vont participer. Durant son mandat, elles seront multipliées par six.

La golfeuse Margaret Abbott Photo : Archives

Il est tout de même utile de rappeler que lors de ces premiers Jeux auxquelles les femmes ont pris part, leur participation en était surtout une de représentation. L'une d'elles, la golfeuse américaine Margaret Abbott, a même ignoré jusqu'à sa mort qu'elle avait remporté la médaille d'or, ne sachant pas qu'elle s'était inscrite à une épreuve olympique.

L'Association familiale Pierre de Coubertin dénonce aussi ses détracteurs dans le quotidien français Le Figaro.

On lui reproche pêle-mêle son colonialisme, son antisémitisme, sa sympathie pour les nazis et son antiféminisme supposés. C’est beaucoup pour un seul homme.

L’Association apporte ensuite ses preuves pour étayer ses propos. Les lettres et les publications de Coubertin représentent 16 000 pages d’archives qui contredisent tous ceux qui veulent le dépeindre comme un raciste et un misogyne.

Les défenseurs de Coubertin se réfèrent encore à ses écrits, notamment pour contredire le fait qu'il était misogyne. Ils le présentent même, au contraire, comme un défenseur de la femme. II est nécessaire que les lois la protègent, qu’on la mette en mesure de résister et d’échapper à la tyrannie maritale , a-t-il écrit à l'époque.

Auteur du livre Le vrai Pierre de Coubertin, Jean Durry vole lui aussi au secours du baron en livrant ses citations sur les femmes.

S’il était réservé, pour cette raison, sur la participation des femmes aux JO , Pierre de Coubertin était nettement en avance quant à la place de la femme dans la société, écrit Durry avant de citer le baron : "Il convient de travailler à l’égalité des sexes ou bien la femme est avant tout la compagne de l’homme; mais qui dit compagne aujourd’hui dit associée."

Pour confronter ses détracteurs qui le qualifient de colonialiste, l'association cite simplement son protégé : Les colonisés devraient désormais se voir traités en égaux, en hommes libres, en citoyens du monde , a déjà écrit le baron.

Les défenseurs de Coubertin insistent pour dire que les déclarations du baron ont été interprétées selon les époques et que l'on peut leur faire dire tout et son contraire aujourd'hui.

Arrivée de la flamme olympique à Berlin Photo : Getty Images

Sur ses amitiés avec le régime nazi d’Hitler et son soutien à la tenue des Jeux olympiques en Allemagne en 1936, c’est l’éditorialiste français Jean-François Khan qui se porte à la défense de Pierre de Coubertin sur le site Morbleu.

Coubertin a effectivement adoubé Hitler pour les JO de 1936 à Berlin, mais le rénovateur des Jeux n’était alors plus que l’ombre de lui-même, écrit-il. Ruiné, malade, âgé alors de 73 ans (il décédera l’année suivante), il fut victime comme tant d’autres cette même année de l’opération de séduction conduite avec brio, parce qu’elle a réussi, par Hitler.

L'association familiale Pierre de Coubertin en rajoute. Il a refusé obstinément de se rendre aux Jeux olympiques de 1936, malgré de pressantes invitations d’Hitler, plaide-t-on. Ruiné à la fin de sa vie, il a reçu un chèque d'Hitler d’une valeur de 10 000 reichsmarks qu'il n'a jamais dépensé.

Il est tout de même important de rappeler ce que déclarait à la radio Pierre de Coubertin à l'issue des Jeux de Berlin : Que le peuple allemand et son chef soient remerciés pour ce qu’ils viennent d’accomplir. Cette glorification du régime nazi a été le choc émotionnel qui a permis le développement qu’elles (les Olympiades) ont connu!

Pierre de Coubertin absent des Jeux de Paris

Diane de Navacelle de Coubertin s'insurge également, dans L'Équipe, du fait que de Coubertin ne soit pas associé aux Jeux de Paris 2024.

Je m'attendais à voir de grands panneaux avec sa photo dans tout Paris, dit-elle. C'est un peu étrange pour nous qu'il soit vénéré partout sauf en France. Sur le site de Paris 2024, tapez Coubertin sur le moteur de recherche, rien ne sort. Même pas une mention.

Diane de Navacelle de Coubertin à Lausanne Photo : Lindken

Le champion olympique du 110 m haies des Jeux de Montréal, le français Guy Drut, se présente lui aussi comme l'héritier de Coubertin. Il a même voulu que ce dernier fasse son entrée au Panthéon, mais son projet a échoué.

Il y a deux absents dans ces Jeux de 2024, soulignait-il récemment dans L'Équipe : le français et Coubertin. Pour la langue française, j'ai beau me bagarrer, mais c'est comme ça. Pour Coubertin, la famille ne lâche pas en revanche.

Elle ne lâche tellement pas qu'en plus d'un concert qui sera donné à la Sorbonne, une exposition intitulée Coubertin, un rêve humaniste sera présentée de juin à septembre à la Mairie du 7e arrondissement.

La controverse entourant cet hommage ne fait donc que commencer. On pourra voir le 23 juin si, malgré tout, les gens suivront sa célèbre devise : L'important, c'est de participer . Mais ce que plusieurs ignorent, c’est que le véritable auteur de cet adage n'est pas le baron de Coubertin, mais bien l’évêque de Pennsylvanie Ethelbert Talbot.

Lors de son sermon prononcé le 19 juillet 1908, en marge des Jeux de la 4e olympiade, à Londres, il prononcera cette phrase : L'important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part.