Un printemps différent attend Hugo Houle

Hugo Houle est habituellement en très bonne condition physique à ce temps-ci de l’année, mais un virus l’a terrassé cet hiver pendant le camp hivernal, en Afrique du Sud, à la fin janvier, alors qu'il se remettait à peine d'une fracture à un poignet. Le Québécois a ainsi vu son entraînement en altitude interrompu.

J’ai attrapé la COVID peut-être, je ne sais pas trop, mais j’ai eu une infection respiratoire qui m’a mis K.-O. pendant un bon 10 jours, raconte Houle, qui a dû se résoudre à prendre des antibiotiques. C’est sûr que ce n’est pas l’idéal sur le plan de la préparation, dans un bloc où je voulais faire du bon travail. Donc, ça m’a fait prendre du retard sur la préparation.

En étant en altitude, c’était encore plus difficile de récupérer, a-t-il renchéri. J’ai décidé de prendre l’avion pour revenir chez moi, mais c’est quand même 20 heures de voyagement, alors ça rentre dedans.

Même s'il a été victime d’une fracture à un poignet en novembre et qu'il a déjà été retardé dans son entraînement, le cycliste de 33 ans croit quand même pouvoir rattraper le temps perdu. Il est cependant resté sur son appétit au Tour des Alpes maritimes, le week-end dernier, une compétition qu’il a conclue en 65e place à l’issue des deux jours de cette épreuve.

Les jambes étaient correctes dans les circonstances, a confié Houle. C’est sûr que j’étais loin de mon niveau de performance habituel. J’étais correct pour suivre la course, mais sans plus. J’ai pu faire mon travail dans les moments clés, mais au niveau de la forme physique, c’était limite pour bien épauler mes coéquipiers.

À sa 13e saison au plus haut échelon du cyclisme mondial, l’homme ne panique pas. Ses objectifs bien en tête pour 2024, il espère tirer profit du Paris-Nice, du 3 au 10 mars, pour retrouver ses jambes.

Encore une fois, il faut que je refasse mes preuves, que je me qualifie à nouveau (pour le Tour de France) en ayant un bon début de saison dans les classiques. C’est sûr qu’avec les ennuis de santé que j’ai eus, ce sera probablement à un niveau inférieur dans le Paris-Nice, mais j’espère me servir de cette course pour améliorer ma forme en vue des classiques.

Sa préparation chamboulée le force à revoir sa stratégie des dernières années. Les prochaines semaines seront intéressantes et pourraient lui procurer de nouvelles sensations.

Ces dernières années, j’étais un peu moins performant dans les classiques et davantage en début de saison, observe-t-il. Nous sommes partis sur une préparation hivernale plus modeste pour essayer de décaler mon sommet de forme physique, pour arriver pile-poil sur les classiques.

J’ai hâte de voir, au fil des semaines, comment je vais réussir à bâtir la forme pour arriver fin prêt à des courses comme le Milan-San Remo (16 mars), E3 Saxo (22 mars) et le Tour des Flandres (24 mars) , ajoute l’orgueil de Sainte-Perpétue, qui songe à un retour au redoutable Paris-Roubaix, début avril, une première en trois ans pour lui à ce monument du cyclisme.

Un ultime Tour de France?

L'année 2024 s’annonce exigeante pour Hugo Houle, qui compte disputer son dernier Tour de France quelques semaines avant les Jeux olympiques, à Paris. Mais comme un éléphant ne se mange qu’une bouchée à la fois, il ira étape par étape. Il a bien l’intention de se faire plaisir pour ce qu’il aborde comme sa dernière Grande Boucle.

L’objectif reste le même, c’est d’être agressif au Tour de France. Prendre des échappées, essayer de gagner une autre étape dans ce qui sera probablement mon dernier Tour de France, en théorie, si je respecte le plan que j’aimerais suivre en 2025 et en 2026 : retourner au Giro, que je n’ai pas fait depuis longtemps, puis une préparation spécifique pour les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal et les Championnats du monde. Donc, je voudrais tester le protocole en 2025 et être prêt en 2026.

Ça me motive encore plus, cette année, à finir en beauté mon histoire au Tour de France, qui est déjà excellente. Boucler la boucle en finissant à Monaco, où je réside. Nous allons aussi passer à Saint-Restitut, où j’ai habité avec Antoine Duchesne. Le départ sera à Saint-Paul-Trois-Château (17e étape). C’est motivant pour moi, ces petits ajouts-là du Tour cette année.

Ouvrir en mode plein écran Au terme de la course qui l'a couronné, le cycliste Hugo Houle a dédié sa victoire à son frère, décédé tragiquement en 2012. Photo : Getty Images / Marco Bertorello

Une autre victoire d’étape en mire, après sa réussite en 2022, donc. Les intentions sont claires et ambitieuses, mais le plan reste à définir.

Pour être honnête, j’ai regardé ça quand le parcours est sorti, mais j’ai déjà oublié, lance Houle en rigolant. Je vais regarder ça au mois de mai quand on va commencer à se préparer. Je sais qu’il y a de belles étapes, que le parcours est exigeant. Le départ en Italie, c’est assez montagneux aussi. Le Tour va vite se placer après, un peu comme l’an passé. C’est sûr que les échappées, c’était tout le temps tough. Jumbo roule de plus en plus vite, ça fait partie de leur stratégie pour épuiser [Tadej] Pogacar que de faire toutes les étapes très rapidement. Peu importe qui est devant dans l’échappée, ils veulent imposer un gros tempo. Les échappées vont moins loin dans ce temps-là, donc, ça enlève des occasions lors de certaines journées.

Mais encore, à quoi peut-on s’attendre de la part de ce cycliste respecté par l’ensemble du peloton? Difficile à dire, même pour un athlète aussi expérimenté.

Ce sera dans une étape où vous êtes habitués de me voir sortir, de la moyenne montagne ou même en pleine montagne avec un col bien placé et favorable aux échappées.

Et même si on fait des plans..., réfléchit-il avant de s’interrompre quelques secondes. Des fois, tu n’en fais pas tant, tu pars dans une échappée et ça fonctionne. Il ne faut pas trop schématiser. Parfois, tu te fais une idée en voyant le parcours, mais, de la façon dont la course se développe, la guerre entre les équipes, Visma, Bora et Quickstep, le classement général, et quels y sont les écarts et les enjeux… Il faut tout le temps se rajuster pour avoir l’image complète.

Une équipe qui s’adapte

Détendu, chez lui à Monaco, Houle sourit quand il est question d’Israel-Premier Tech (IPT), l’équipe avec qui il court depuis 2022. La formation israélo-québécoise s’améliore sur plusieurs plans malgré l’exclusion du World Tour, il y a deux ans.

L’équipe est jeune, à la base, rappelle Houle. Quand je suis arrivé, elle avait cinq ans d’existence, elle avait pris la licence de Katusha. Les gestionnaires prennent de l’expérience et ont aujourd’hui des repères qui permettent à l’organisation d’être plus stable et, d’une année à l’autre, ils savent où ils s’en vont. Tout le monde apprend et on ajuste le tir. Oui, l’équipe est plus en contrôle et mieux organisée. Les performances sont meilleures et l’équipe est là pour le long terme, alors elle bâtit une base pour le futur en s’améliorant chaque année.

Aussi, les budgets augmentent progressivement et c’est excitant, nous avons eu de nouveaux vélos cette année avec le manufacturier Factor. L’Impact est significatif au niveau de l’équipement, qui joue un rôle important également. Depuis le milieu de la saison passée, nous avons de nouveaux pneus qui sont beaucoup plus rapides. Ça paraît pour nous. Ça explique en partie pourquoi l’équipe est plus performante en début de saison cette année.

Reléguée au niveau inférieur après une trop faible récolte de points en 2022, IPT se tire bien d’affaire depuis. Le stress de ne pas être dans les deux premiers rangs des équipes pros, ce qui rendait une invitation au Tour de France improbable, a cédé sa place à plus de sérénité. Actuellement, l’écurie de Sylvan Adams est au 1er rang des équipes pros après une 2e place en 2023.

Nos partenaires financiers n’ont aucunement changé leur approche, explique Houle. Ils ont mis encore plus d’argent et nous nous considérons comme une équipe World Tour. On a l’effectif, le soutien et l’argent d’une équipe du World Tour.

Le nerf de la guerre, c’est le budget. Si tu as le budget, tu es capable de faire bien des choses. Cette relégation-là aurait pu couler l’équipe, mais nous avons la chance d’avoir Sylvan Adams et Premier Tech derrière nous. Ils n’étaient pas contents, évidemment, ça les a ébranlés, mais, des fois, ça prend un petit électrochoc pour se remettre en question et voir comment rebâtir pour le prochain cycle.

La deuxième raison qui explique que ça n’a rien changé pour nous, c’est que nous sommes dans les deux meilleures équipes procontinentales, poursuit-il. Nous sommes donc invités systématiquement à toutes les courses, comme si nous étions dans le World Tour. Et l’avantage qu’on a, c’est qu’on peut choisir d’y aller ou pas, sans sanctions financières. Nous avons le meilleur des deux mondes, mais c’est clair que nous voulons retrouver le World Tour en 2026.

Cela dit, Houle prendra part à deux courses au cours de la fin de semaine, soit Faun-Ardèche et Faun-Drome, où il compte déployer de bons efforts avant une semaine à la maison. Il attaquera ensuite le Paris-Nice.