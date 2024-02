Depuis que Toronto a établi une marque mondiale pour un match de hockey féminin en accueillant 19 285 amateurs le 16 février dernier, les regards se tournent maintenant vers Montréal, le Centre Bell et sa capacité d’accueil supérieure. Le CH assure qu’il y a de l’ouverture pour organiser un match de la LPHF dès cette année, il reste à trouver un terrain d’entente.

Si c’est possible du côté de la ligue et de l’équipe de Montréal, on a des dates et on serait certainement en mesure de le faire. On a l’ouverture pour le faire dès cette année, mais on n’a pas encore abouti , a expliqué en entrevue téléphonique, mardi, la présidente sports et divertissement du Groupe CH, France Margaret Bélanger.

Le Centre Bell a une capacité maximale de 21 105 spectateurs, ce qui permettrait haut la main à l’équipe de Montréal de s’approprier le record d’assistance pour un match de hockey féminin, toutes compétitions confondues.

Visiblement, cette possibilité plaît au Canadien même si aucun accord n’a pu être conclu encore.

Le groupe MLSE , propriétaire de l’aréna Scotiabank à Toronto, domicile des Maple Leafs, est parvenu à s’entendre rapidement avec la Ligue professionnelle de hockey féminin et l’équipe pour y présenter une rencontre.

La LPHF part même en tournée à la mi-mars et s’arrêtera dans trois autres amphithéâtres de la LNH au Minnesota, à Détroit et à Pittsburgh, où les Montréalaises affronteront les Torontoises.

Mais pas à Montréal. Pas encore, ajoute Mme Bélanger, sans préciser ce qui achoppe exactement.

Ça prend la volonté de la LPHF de mettre de l’avant un match au Centre Bell, l’équipe de Montréal doit être d’accord pour le mettre dans le calendrier. Et ça prend une équipe visiteuse.

La balle est-elle dans le camp de l’équipe de Montréal? De la ligue? Y a-t-il un enjeu qui bloque les discussions, qu’il soit financier ou autre?

Je ne dirais pas que quelque chose bloque. Il faut que ces conversations aient lieu. On est en discussion avec la ligue sur un paquet de sujets. Il y a de l’ouverture d’Amy Scheer [vice-présidente de la LPHF , NDLR]. Il y a beaucoup d’ouverture de part et d’autre, mais par respect pour le processus, je ne peux pas dire que c’est conclu ou abouti , a réitéré Mme Bélanger.

La femme d’affaires estime que le Groupe CH est quand même assez près de la ligue .

Le 25 février, au Centre Bell, le Tricolore a invité huit joueuses vedettes de la LPHF pour se mesurer à ses joueurs lors du concours d’habiletés maison annuel.

Marie-Philip Poulin

France Margaret Bélanger parle de proximité et de collaboration avec l’équipe de Montréal et la DG Danièle Sauvageau.

On a essayé de les aider avec certaines promotions, avec du marketing.

Le Groupe CH a aussi ouvert les portes de la Place Bell, à Laval, pour que les Montréalaises y disputent quatre rencontres cette saison. La dernière à l'horaire sera le 10 mars.

Pour l’instant, le Centre Bell demeure inaccessible, même si Danièle Sauvageau répète que la chose arrivera.

Est-ce qu’on va l’attacher cette année? C’est ça la question , a-t-elle laissé tomber au téléphone.

Le Canadien affirme avoir des dates en tête pour tenir l’événement, mais l’équipe féminine réplique plutôt qu’on n’en est pas encore là.

C’est pas comme si on déménage l’aréna de Saint-Eustache à Deux-Montagnes. J’apprends dans tout ça. La façon dont les horaires sont faits, la disponibilité des amphithéâtres, les équipes, le voyagement. Ç’a un effet domino , a indiqué Danièle Sauvageau.

Ç’a l’air simple , a-t-elle ajouté.

Mais ce ne l’est pas, doit-on comprendre.

Des ratés à Laval

Le succès de la LPHF aux guichets ne se dément pas depuis le début de la saison. Lors des trois premiers matchs à la Place Bell, les Montréalaises ont joué devant 8000 à 10 000 spectateurs.

C’est plutôt sur le plan logistique que le bât blesse à Laval.

De longues files d’attente ont été observées pour entrer dans l’amphithéâtre, idem pour se ravitailler aux concessions alimentaires. Quelques partisans s’en sont plaints sur les réseaux sociaux et d’autres de vive voix aux journalistes de Radio-Canada Sports sur place.

Seules quelques portes étaient ouvertes pour accéder à l’aréna et le temps nécessaire pour franchir la sécurité en a hérissé quelques-uns. Les partisans du Rocket, de la Ligue américaine, ne font pas face aux mêmes inconvénients.

Selon moi, on aurait le même niveau de personnel [pour les matchs de la LPHF que pour ceux du Rocket]. On sait exactement combien de billets on a vendus. Normalement, le niveau de staff va être en fonction du nombre de billets vendus. J’ai de la difficulté à expliquer pourquoi il y avait de si longues attentes , a indiqué France Margaret Bélanger.

Je ne prétends pas avoir la vérité là-dessus, mais est-ce qu’on peut expliquer ça avec des gens qui sont moins habitués à aller à la Place Bell? Peut-être que c’est une nouvelle clientèle qui vient pour les matchs de la LPHF . Est-ce que cette clientèle arrive plus tard que prévu ou plus tard qu’on devrait se présenter? Est-ce que ça peut expliquer en partie les files à l’entrée parce que les gens arrivent un peu plus à la dernière minute? s’est demandé la présidente du Groupe CH.