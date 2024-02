Soccer Québec a annoncé le départ de son directeur général, Pari Arshagouni, jeudi matin, moins de six mois après sa nomination en octobre dernier. M. Arshagouni était entré en fonction de manière controversée, tel que l'avait révélé Radio-Canada Sports un mois plus tard.

Le directeur général de l'Association régionale de Québec (ARSQ), Philippe Bernard, assurera dès lundi l'intérim pour une période de 30 à 90 jours, a précisé l'organisation. Il assurera entre autres la mise sur pied d'un plan de relance et, au besoin, il sera appuyé dans ce processus par d'autres associations régionales. M. Bernard rencontrera les employés de la fédération dès jeudi.

Soccer Québec et M. Arshagouni se sont entendus pour mettre fin à notre collaboration. Nous tenons à remercier M. Arshagouni pour son dévouement envers l'organisation, que ce soit à titre d'administrateur ou de directeur général , pouvait-on lire dans un communiqué laconique.

Soccer Québec a demandé jeudi matin à l' ARSQ de lui « prêter » son DG pour quelques mois afin que les affaires courantes de la fédération puissent se poursuivre à l'approche de la saison estivale et de prioriser le sport, a affirmé à Radio-Canada une personne proche du dossier qui a requis l'anonymat.

Les équipes du secteur du Sport, Loisir et Plein air du ministère de l'Éducation ont également offert tout le soutien nécessaire à la fédération dans cette transition.

À l'automne, Radio-Canada Sports avait dévoilé que l'arrivée de Pari Arshagouni à la direction générale avait créé des remous dans la communauté du soccer au Québec.

Une vingtaine d’intervenants, qui avaient préféré ne pas être identifiés, pour différentes raisons, avaient confié à Radio-Canada Sports leur inconfort quant au processus ayant mené à cette nomination.

M. Arshagouni s'était fait élire en juin 2023 à la présidence du conseil d’administration de Soccer Québec, un poste bénévole. Deux mois plus tard, le conseil d'administration avait pris la décision de rompre ses liens avec le précédent directeur général, Olivier Plante, un cadre rémunéré, officiellement embauché dans ces fonctions en avril 2023 après un intérim de quelques mois.

Après le départ de M. Plante, le conseil d'administration avait officialisé la nomination de Pari Arshagouni, le 11 octobre, au lendemain de la fin de la période de candidature, qui s'était échelonnée du 20 septembre au 10 octobre. La rapidité du processus en avait fait sourciller plusieurs, comme le fait qu'il n'avait pas été rencontré en entrevue par le comité des ressources humaines du conseil d'administration avant sa nomination.

M. Arshagouni avait nié les allégations de conflits d'intérêt et de manque de transparence.

Son départ de la fédération ne serait pas lié aux doutes soulevés quant au processus d'embauche ni à des pressions venant des associations régionales, selon nos informations.

À la suite du double départ de M. Arshagouni de ses fonctions en quelques mois, la fédération se retrouve donc sans président du conseil d'administration ni directeur général dûment nommé. Une situation qui devrait être rectifiée lors de la prochaine assemblée générale, prévue à la fin du printemps 2024.

Soccer Québec est la plus importante fédération sportive québécoise. Elle compte quelque 161 000 joueurs, 14 000 entraîneurs et 5000 arbitres, et a généré des revenus de plus de 7 millions de dollars, selon son plus récent rapport annuel.

Avec les informations d'Antoine Deshaies