Quand arrivera le mois de juin, les Marie-Philip Poulin, Alex Carpenter et compagnie pousseront un soupir de soulagement et pourront se payer quelques semaines de vacances plus que méritées.

Jamais les hockeyeuses n’auront eu un calendrier aussi intense sur une aussi longue période. Et la saison n’a commencé qu’en janvier.

En théorie, il y a déjà eu deux pauses, une pour le match des étoiles de la LNH et une pour la Série de la rivalité. Mais en pratique, les meilleures n’ont pas pu se reposer puisqu’elles participaient à ces deux événements.

Les nombreux déplacements et l’intensité des matchs n’ont fait qu’ajouter à la lourdeur de la tâche.

Par exemple, l’équipe de Montréal a disputé trois matchs d’affilée à domicile à la fin janvier, mais s’est promenée de ville en ville depuis ce temps. Quelques heures de vol pour le Minnesota, quelques heures d’autobus pour Toronto ou pour revenir de New York, ça rentre dans le corps…

Bref, comme le jeune homme disait dans une vidéo devenue virale en 2012 : Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser!

L’épuisante parité

La parité est certainement la plus grande source de fatigue chez les joueuses.

Deux mois où tous les matchs sont serrés jusqu’à la fin vont ajouter au poids qui pèse sur les épaules des joueuses, particulièrement celles des meneuses, qui voient leur temps de jeu augmenter.

Pas moins de 21 des 34 premiers matchs de la saison se sont soldés avec un seul but d’écart et 12 ont nécessité une prolongation.

Et quand les matchs sont serrés, les mises en échec sont plus nombreuses et plus épuisantes…

Si l'on regarde le classement, on se dit qu'Ottawa en arrache. Mais, quand on constate que sept de leurs huit défaites étaient par un seul but, on se dit qu'au contraire, elles sont toujours dans le coup.

L’ère des gardiennes?

Il n’y a pas si longtemps, les gardiens dominaient dans la Ligue nationale de hockey.

Les Martin Brodeur, Patrick Roy, Roberto Luongo et Dominik Hasek ont tous joué pendant la même période, dans les années 90.

C’est à se demander si le hockey féminin ne traverse pas une période semblable.

Avant l’arrivée de la LPHF , peu de gens connaissaient Elaine Chuli ou Corinne Schroeder. Pourtant, les deux Canadiennes dominent la ligue, tant pour la moyenne de buts accordés que pour le taux d'efficacité.

Quatre gardiennes affichent une moyenne de buts accordés inférieure à 2,00 et cinq montrent un taux d'efficacité supérieur à ,925.

De l’autre côté de la rondelle, la meilleure marqueuse de la ligue, Alex Carpenter, qui joue pour l'équipe de New York, n’affiche une moyenne que de 1,27 point par match.

Bref, il s’est marqué en moyenne à peine quatre buts par rencontre jusqu'ici dans cette première moitié de saison, et c’est un peu la faute d'Elaine Chuli, d'Ann-Renée Desbiens et de leurs amies.

L'échantillonnage est toutefois bien petit. Toutes ces statistiques sont concentrées dans une demi-saison de 12 matchs.

On a hâte de voir si la deuxième moitié du calendrier viendra les valider ou les infirmer.