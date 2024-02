La Canadienne Gabriela Dabrowski et sa partenaire de jeu néo-zélandaise Erin Routliffe ont obtenu leur place dans le carré d'as du tournoi de double féminin, à Dubaï.

Le duo a défait la Lettonne Jelena Ostapenko et l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok 6-4, 6-4 en quarts de finale, jeudi.

Dabrowski et Routliffe, 2es têtes de série du tournoi, ont scellé l'issue de la rencontre au bout de 1 h 24 min de jeu.

Elles ont dominé leurs adversaires tant avec leur première balle de service qu'avec leur deuxième. Dabrowski et Routliffe ont également profité de leurs possibilités de bris, avec trois réussites en cinq occasions. En comparaison, Ostapenko et Kichenok, 6es têtes de série, n'ont converti qu'une de leurs cinq tentatives.

En demi-finales, la représentante de l'unifolié et Routliffe auront rendez-vous avec l'Australienne Storm Hunter et la Tchèque Katerina Siniakova, 4es têtes de série du tournoi. Ces dernières ont obtenu leur place dans le carré d'as après avoir battu la Japonaise Shuko Aoyama et la Serbe Aleksandra Krunic 7-6 (7/3), 6-4.

Plus tôt jeudi, la championne de Wimbledon Marketa Vondrousova a été renversée 2-6, 7-6 (7/1), 6-2 par la Roumaine Sorana Cirstea en quarts de finale du tournoi de simple.

Voudrousova menait pourtant 6-2, 5-1 à un certain moment dans leur duel, et elle a même obtenu six balles de match avant de baisser pavillon.

Cirstea avait aussi gagné leurs deux duels précédents, mais la 22e raquette mondiale a admis qu'elle avait la certitude qu'elle subirait une cuisante défaite à Dubaï.

C'est la plus grande remontée victorieuse de ma carrière, a admis Cirstea. Pour être franche, quand j'accusais un retard de 5-1 en deuxième manche, je ne pensais même plus à l'emporter. Je me disais : "Offre un spectacle aux amateurs, essaie d'étirer la rencontre, essaie de leur offrir du jeu de meilleure qualité." J'ignore toujours comment j'y suis parvenue.

Elle s'est mise soudainement à frapper ses coups avec moins de retenue, tandis que la 7e tête de série demeurait passive en fond de terrain de l'autre côté du filet.

Cirstea a sauvé deux balles de match à 5-1, grâce aux as. À 5-2, elle en a sauvé une autre avec une volée, alors qu'elle contrôlait le centre du terrain.

Elle a fait fi de deux autres balles de match au service, à 5-3. Vondrousova a servi pour le match pour la troisième fois à 6-5, mais la joueuse de 33 ans l'a prise à contre-pied pour lui ravir une sixième balle de match.

Cirstea a poursuivi sa lancée au bris d'égalité et en troisième manche.

Sa victoire signifie qu'une joueuse qui n'est pas une tête de série sera en finale à Dubaï. Elle affrontera l'Italienne Jasmine Paolini, tombeuse de la Québécoise Leylah Annie Fernandez au deuxième tour, en demi-finales.

Une autre tête de série, Elena Rybakina, s'est retirée du tournoi avant son duel en quarts de finale à cause d'un malaise gastrique. Paolini, qui a été élue la joueuse la plus améliorée sur le circuit de la WTA en 2023, en a ainsi profité pour franchir son premier quart de finale cette saison.

La no 1 mondiale Iga Swiatek aura rendez-vous avec la Chinoise Qinwen Zheng en quarts de finale, plus tard jeudi, tandis que l'Américaine Coco Gauff affrontera la Russe Anna Kalinskaya.