Il en faut pas mal pour impressionner le capitaine. À 24 ans et après 347 matchs dans la Ligue nationale, Nick Suzuki connaît le tabac. C’est pourquoi les éloges qu’il a lancés à Joshua Roy après le match mercredi soir ont du poids.

Il n’était pas le seul. La plupart des hommes en bleu-blanc-rouge ont encensé leur jeune collègue. Nous y reviendrons.

Le Canadien s’est incliné 3-2 contre les Sabres devant ses partisans, mais à ce point de cette saison scellée, alors que le CH se trouve à 12 points d’une place en séries éliminatoires, les victoires et les défaites deviennent bien anecdotiques.

Ce qui l’est moins, par contre, c’est ce que font les jeunes joueurs du temps qui leur est accordé. À ce chapitre, Roy essaie certainement de le mettre à profit.

Le Québécois a admis que ce deuxième séjour à Montréal se déroule différemment jusqu’à présent. Il y trouve un certain confort.

Si je me fie au premier match, le jeu paraît bien moins vite. Juste la façon dont je me place. Je me sens plus habitué et je suis plus à l’aise , a expliqué le jeune Beauceron de 20 ans.

Ç’a paru mercredi soir.

Même s’il a été un peu chanceux que sa passe à une main transperce deux adversaires pour rejoindre Arber Xhekaj qui a ouvert la marque sur la séquence, elle a été rendue possible par son travail hargneux en fond de territoire et sa combativité à récupérer la rondelle. Roy venait d’offrir une chance en or à Alex Newhook et s’est entêté à compléter le travail. Une pugnacité qu’on ne lui connaissait pas nécessairement.

Il a multiplié les bonnes actions, créant un revirement en fin de match qui a mené à une chance de marquer, récoltant deux passes, un différentiel de +2 et six tentatives de tir.

Tout ça en quelque 11 minutes de jeu.

J’aurais aimé lui en donner plus , a avoué Martin St-Louis.

C’est un peu les circonstances. Il ne joue pas en désavantage numérique, il est sur la deuxième vague en avantage , a ajouté l’entraîneur.

St-Louis l’a tout de même envoyé comme sixième homme sur la glace en fin de match dans l’espoir de créer l’égalité. Et voilà la seule tâche de Joshua Roy s’il devait rester dans la métropole en attendant que Rafaël Harvey-Pinard guérisse de sa blessure : forcer son patron à lui confier davantage de responsabilités.

Avoir de l’impact en 11 minutes, surtout pour un joueur habitué à en jouer près du double partout où il est passé, n’est pas chose aisée.

Tout jeune joueur se bercerait d’illusions s’il ne pensait pas que c’est ça la job. C’est ÇA la job. Tu en joues 10? Joue tes 10 meilleures. Force l’entraîneur à t’en donner 12. T’en joues 12? Force-le à t’en donner 14. Il y a des soirs où je vais regarder la feuille de statistiques et je vais me dire qu’il en méritait plus. C’est correct, la vie n’est pas toujours juste. Il faut que tu continues.

Je suis passé par là aussi , s’est souvenu, sourire en coin, Suzuki.

Tu dois faire tout ce que tu peux avec le temps de glace que tu obtiens pour prouver que tu mérites de jouer davantage. Il est sur la glace alors qu’on retire notre gardien quand on a besoin d’un but. Il l’a mérité ce soir. C’est un joueur talentueux, on s’attend à ça de lui, mais de le voir s’affirmer avec confiance et calme, c’est agréable à voir , a fait valoir le capitaine.

Suzuki avait amorcé sa saison recrue en 2019 à l’aile droite du quatrième trio et l’avait terminée au centre du deuxième. En séries éliminatoires pendant cet été pandémique, l’Ontarien passait 19 min 11 s en moyenne sur la glace, à 23 secondes du meneur parmi les attaquants, Phillip Danault.

Gagner ses galons, un à la fois. Roy semble l’avoir compris.

Prestation inspirée pour Arber Xhekaj

Après un match où il a démontré autant ses atouts que ses lacunes samedi dernier, Xhekaj a disputé probablement son meilleur match dans la LNH , foi de Nick Suzuki.

Percutant, dominant par sa stature et sa force brute, le défenseur ne s’est pas laissé emporter par son intempestivité dans un match pourtant robuste.

Ouvrir en mode plein écran Arber Xhekaj Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

C’était son match le plus complet avec tous les atouts qu’il a. Il est physique, on a vu ça ce soir, il a de bons instincts offensifs, ses touches étaient vraiment bonnes offensivement. Le plus dur pour un jeune est de défendre, de bien lire les contre-attaques. Il s’améliore et est de plus en plus constant dans ce département , a estimé l’entraîneur.

Le grand défenseur a passé près de sept semaines à Laval cette saison après des débuts flamboyants l’an dernier. Depuis, il peine à s’établir comme une valeur sûre à la ligne bleue malgré ses nombreuses et rares qualités. Un match comme celui-ci, où il a d’ailleurs marqué un deuxième filet en deux rencontres, ne peut que l’aider à retrouver cette confiance à la limite de l’arrogance qui fait son charme.

Et c’est bien pour ça que St-Louis lui a lancé quelques fleurs.

Parce que, pour le reste, le Tricolore a perdu pour une 34e fois en 56 matchs. Et ça, il n’y a pas de quoi s’en vanter.