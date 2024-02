Naples tient tête à Barcelone en Ligue des champions

Le SSC Napoli a fait jeu égal 1-1 avec le FC Barcelone, mercredi, au match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Nommé lundi soir en remplacement de Walter Mazzarri, qui avait lui-même succédé à Rudi Garcia à la mi-novembre, Francesco Calzona n'a eu que deux séances d'entraînement pour préparer ce choc aux allures de dernière chance pour Naples, distancée en championnat et éliminée de la Coupe d'Italie.

Son équipe a d'abord été nettement dominée par le Barça, qui s'est montré supérieur dans tous les domaines.

D'entrée de jeu, le champion d'Espagne en titre a mis Naples sous pression avec deux tentatives sans complexe (4e et 8e minutes) du prodige Lamine Yamal, devenu à 16 ans et 223 jours le plus jeune joueur de l'histoire à disputer un match à élimination directe en C1.

Publicité

Au terme de la mi-temps, le FC Barcelone a repris le contrôle du ballon, une domination concrétisée à la 60e minute par Robert Lewandowski, auteur d'un cinquième but en quatre matchs, après avoir été servi dans la surface par Pedri.

Au moment où il allait être remplacé, Victor Osimhen, épuisé, a remis les deux équipes à égalité, exploitant au mieux un coup de fatigue des Catalans.

Sur une passe d'André-Frank Zambo Anguissa dans la surface, le Nigérian a pris le meilleur sur un défenseur et marqué le but de l'espoir pour Naples (75e).

Les Napolitains peuvent être soulagés, mais ils auront tout un défi à relever au match retour, le 12 mars, à Barcelone : en cinq confrontations européennes, ils n'ont toujours pas battu le Barça.

Porto fauche Arsenal

Dans l’autre match du jour, le FC Porto, résistant en défense et tranchant en attaque, a coupé les ailes d'Arsenal, 1-0, avec un but superbe de Galeno dans le temps additionnel.

Publicité

L’ailier gauche de 26 ans a réussi une magnifique frappe enroulée de l'extérieur de la surface pour toucher la cible. Le Brésilien compte désormais cinq buts et trois passes décisives dans cette édition de la Ligue des champions.

Le club portugais, emmené par le vétéran Pepe, a donné une belle leçon d'humilité et d'efficacité à l'équipe de Mikel Arteta, qui, en dépit de son manque d'expérience en C1, commençait déjà à parler de Wembley, hôte de la finale.

Le club anglais, avec ses jeunes Declan Rice et Bukayo Saka, devra faire plus, et mieux, le 12 mars à domicile pour atteindre les quarts de finale pour la première fois en 14 ans.

Les Gunners sont pourtant arrivés à Porto sur une séquence de 5 victoires, avec 21 buts inscrits par une attaque tout feu tout flamme, et donc une confiance au zénith.

Ce revers in extremis réveille de douloureux souvenirs pour les supporteurs d'Arsenal. Lors de ses sept dernières participations en Ligue des champions, l'équipe londonienne a été éliminée chaque fois au stade des huitièmes de finale.

L'histoire peut aussi être source d'espoir. La dernière fois qu'Arsenal a accédé aux quarts de finale, en 2010, c'était aux dépens du FC Porto. Les Gunners, guidés par Arsène Wenger, avait pris l'eau au duel aller avec une défaite de 2-1, avant de se reprendre de belle manière avec un gain de 5-0, à Londres.