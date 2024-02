Kaitlyn Lawes atteint les éliminatoires au Tournoi des cœurs

La Manitobaine Kaitlyn Lawes (4-4) s'est qualifiée au tour éliminatoire au Tournoi des cœurs, jeudi, à Calgary. L'Albertaine Selena Sturmay (7-1) et la tenante du titre Kerri Einarson (7-1) ont à leur tour triomphé en conclusion de la phase de groupe.

Lawes a vaincu 6-5 la Nord-Ontarienne Krista McCarville (4-4) pour se hisser parmi le top 3 du groupe A et ainsi atteindre la deuxième étape de la compétition nationale.

De son côté, Sturmay l'a emporté 8-5 contre la Britanno-Colombienne Corryn Brown (4-4), et Einarson 12-4 face à la Terre-Neuvienne-et-Labradorienne Stacie Curtis (2-6).

La Québécoise Laurie St-Georges (4-4), gagnante 9-6 de son duel contre la Prince-Édouardienne Jane DiCarlo (0-8), a conclu en 7e place, avec un rendement identique à Lawes, détentrice du 3e rang derrière Einarson, 2e, et Sturmay, 1re.

Publicité

Les organisateurs de l'événement ont d'ailleurs eu à départager une quintuple égalité qui a souri à Lawes.

À noter que les matchs de bris d'égalité ont été abolis cette année au Tournoi des cœurs, alors que les fiches entre adversaires servent de premier critère.

L'Ontarienne Rachel Homan (7-0) et la Manitobaine Jennifer Jones (6-1), qui tirera sa révérence après la saison de curling, ont quant à elles déjà confirmé leur place en éliminatoires dans le groupe B.

La Britanno-Colombienne Clancy Grandy (5-2) et la Manitobaine Kate Cameron (4-3) sont encore dans la course pour obtenir le troisième et dernier billet disponible. Elles s'affronteront en clôture de la phase de groupe, en soirée.

Les trois premières équipes de chaque groupe accèdent au tour éliminatoire, qui se déroulera vendredi, puis quatre d'entre elles lutteront dans le carré d'as, samedi.

Le quatuor qui l'emportera en finale dimanche représentera le Canada au Championnat du monde, qui sera présenté à Sydney, en Nouvelle-Écosse, du 16 au 24 mars.

Avec les informations de La Presse canadienne