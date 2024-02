À défaut d’avoir de grands moyens financiers, les Pirates de Pittsburgh tentent de miser sur l’innovation et la qualité de l’encadrement qu’ils offrent à leurs joueurs.

Dans un peu plus d’un mois, huit équipes de la MLB entreprendront la saison 2024 avec des masses salariales supérieures à 200 millions de dollars. Pendant ce temps, à l’autre extrémité de la chaîne alimentaire, des organisations comme celles des A’s d’Oakland et des Pirates de Pittsburgh devront respectivement se débrouiller avec des budgets de 45,5 et 67,6 millions.

La lutte, on s’entend, sera carrément inégale. Mais cela n’empêche pas les Pirates de chercher à rétrécir l’écart. Faute d’argent, ils cherchent à s’améliorer autrement.

Il y a quelques semaines, juste avant que les camps d’entraînement se mettent en branle, André Lachance a pu le constater lorsqu’il a été invité à prononcer une conférence au Sommet des Pirates .

En organisant cet événement, les dirigeants des Pirates souhaitaient offrir un espace de croissance à leur équipe de direction et à leurs principaux entraîneurs. Ils souhaitaient ainsi leur permettre de partager des idées, des expériences, des stratégies et peut-être même de développer une certaine complicité. Mais surtout, les dirigeants des Pirates cherchaient à exposer leurs employés à des courants de pensée novateurs afin de les aider à devenir plus efficaces dans le cadre de leur travail quotidien.

Et c’est ainsi qu’André Lachance s’est retrouvé sur la courte liste des conférenciers invités. Les habitués de cette chronique ont déjà entendu parler de Lachance, dont l’expertise en matière de développement des entraîneurs, des athlètes et des systèmes sportifs est constamment sollicitée sur la scène internationale.

Il y a quelques années, Lachance a quitté le poste de direction qu’il occupait à Baseball Canada afin de se joindre au Cirque du Soleil, dont il est désormais le responsable de l’identification et du développement du talent (le casting, comme on dit dans le milieu du spectacle).

À mes yeux, cette invitation était bénéfique dans les deux sens. J’y allais pour donner un peu d’information au personnel des Pirates, mais j’allais aussi en chercher pour me permettre de devenir meilleur dans le cadre de mon travail au Cirque. Par exemple, je souhaitais savoir comment les Pirates mesurent le niveau de fatigue de leurs athlètes, comment leur organisation fonctionne et comment ils développent leurs joueurs , explique-t-il.

Le Sommet des Pirates réunissait environ 80 personnes. On y retrouvait notamment le directeur général Ben Cherington avec ses adjoints et conseillers, ainsi que tous les coordonnateurs et entraîneurs volants de l’organisation comme, par exemple, les entraîneurs responsables du développement des receveurs ou des joueurs de champ intérieur.

En l’écoutant raconter ces quelques jours passés dans l’entourage des Pirates, deux observations d’André Lachance retiennent particulièrement l’attention.

Habitué de participer à des événements semblables en compagnie de dirigeants d’organisations sportives de haut niveau, l’expert québécois s’est dit impressionné par le degré d’écoute et l’ouverture d’esprit du personnel des Pirates.

Le niveau d’écoute et d’implication des participants était si élevé que je me suis même demandé s’il s’agissait d’un critère d’embauche de l’organisation , confie Lachance.

Ce dernier a aussi été frappé par la soif d’innovation des dirigeants des Pirates.

C’était intéressant de voir jusqu’à quel point une équipe qui n’a pas beaucoup de moyens financiers retourne toutes les pierres afin de pouvoir bien faire les choses autrement. Il y a sans doute bien des organisations qui ne font pas autant d’efforts. Mais pour se démarquer, ils n’ont probablement pas le choix de regarder ailleurs et de faire les choses différemment.

Alors, de quoi parle-t-on dans un sommet réunissant 80 personnes qui connaissent déjà leur sport sur le bout de leurs doigts?

Les participants ont évidemment eu droit à des ateliers sur les dernières tendances en matière de développement des frappeurs, des joueurs d’avant-champ, de la course sur les sentiers ou du conditionnement physique des athlètes. Mais on a aussi abordé plusieurs sujets hétérodoxes.

Par exemple, un orateur a fait une présentation sur le fait que, statistiquement, marquer le premier point dans un match se traduit par un plus grand nombre de victoires.

Une fois que la science démontre qu’on gagne plus souvent lorsqu’on marque les premiers, il faut se demander ce qu’on peut faire pour marquer le premier point plus souvent. Cela donne lieu des conversations vraiment intéressantes , raconte André Lachance.

Est-il souhaitable d’adopter des stratégies plus audacieuses en début de match? Faut-il s’entraîner différemment pour habituer les joueurs à être en état d’alerte dès la première manche? Allez savoir.

Une autre experte est venue expliquer en quoi consiste une culture de haute performance et quels sont les déclencheurs et les valeurs qui créent une identité collective.

Cette présentation a beaucoup fait réfléchir les participants et elle m’a permis d’apprendre des choses. C’était très intéressant , observe-t-il.

Pour sa part, Lachance a présenté un programme développé au Cirque du Soleil qui vise à maximiser la confiance des athlètes lorsqu’ils reprennent leurs fonctions après avoir soigné une blessure.

Il y a une corrélation entre le niveau de confiance de l’athlète et sa capacité à reprendre ses activités normales. Et nous avons au Cirque un programme qui s’appelle Confidence by design et qui s’attarde à tout ce qui peut être dit ou fait qui puisse être susceptible de hausser ou de faire baisser le niveau de confiance d’un athlète durant sa période de rééducation.

Et quand on fouille davantage, on se rend compte que les athlètes blessés perdent une bonne partie de leur identité lorsqu’on les éloigne de l’entourage de leur équipe ou de leur milieu sportif. Pour les athlètes du Cirque, c’est la même chose quand on les éloigne de leur équipe de spectacle , explique-t-il.

Le programme du Cirque consiste donc à adopter des stratégies qui permettent aux athlètes blessés de rester positivement connectés avec leur milieu de compétition (ou de spectacle) au lieu de les isoler durant leur convalescence.

L’actualité récente nous a d’ailleurs appris que le Canadien adopte une telle approche avec le jeune centre Kirby Dach, qui participe régulièrement à des séances de visionnement et d’échange d’idées avec ses entraîneurs durant sa longue période de rééducation.

Dach est en convalescence, mais il reste en contact avec ses entraîneurs et l’entourage de l’équipe. On sollicite son opinion et on continue de lui demander d’analyser des matchs et de penser comme un joueur de hockey. On lui a créé un environnement positif.

Au bout du compte, ces partages de connaissances sont toujours positifs. Ils permettent à tous les participants d’être meilleurs quand ils retournent dans leur milieu de travail. Si on veut continuer à innover et à progresser, on n’a pas le choix. Il faut s’ouvrir aux autres , estime l’expert québécois.

Les Pirates de Pittsburgh n’ont pas connu une saison gagnante depuis 2018 et n’ont pas pris part aux séries éliminatoires depuis 2015. Il sera intéressant de voir si, à force d’innover, leurs dirigeants parviendront à faire comme ceux des Rays de Tampa Bay et à connaître des succès constants malgré leur imposant désavantage économique.