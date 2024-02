Travailler à deux, la nouvelle réalité d’Ann-Renée Desbiens

Au cours des dernières années, Ann-Renée Desbiens a eu le champ libre. Jusqu’à preuve du contraire, elle demeure la gardienne numéro un du Canada et de l’équipe montréalaise de la LPHF , mais elle doit soudainement apprendre à partager son poste.

Avec l’équipe canadienne, elle est épaulée par Emerance Maschmeyer et Kristen Campbell, mais la responsabilité des matchs importants lui revient. Lors de la conquête de la médaille d’or aux Jeux olympiques de Pékin, en 2022, et au Championnat du monde, en 2021 et 2022, c’est elle qui était devant le filet.

Lors de la création de la Ligue professionnelle de hockey féminin, la directrice générale Danièle Sauvageau a, sans grande surprise, choisi de lui offrir l’un des trois premiers contrats de l’équipe montréalaise. Elle faisait alors de la gardienne l’un des piliers de cette nouvelle organisation.

Le match du samedi 24 février entre Montréal et Ottawa sera présenté sur ICI Télé à compter de 14 h 30.

Avec la nouvelle ligue, jumelée aux fenêtres internationales, le volume de jeu est beaucoup plus important que dans le passé et elle ne peut plus être celle qui sera devant le but pour chaque match. Elle doit partager le travail, une nouvelle réalité qu’elle doit apprivoiser.

J’apprends à gérer la fatigue, à gérer mon taux de caféine aussi. J’apprends aussi que c’est correct d’avoir une journée de congé. Si je veux performer longtemps, je dois prendre un pas de recul et accepter que, parfois, une journée sur le divan, c’est ce dont j'ai besoin. C’est important de le faire. J’ai appris aussi que peut-être que mes activités à l’extérieur du hockey, il fallait les diminuer , explique-t-elle.

Ann-Renée Desbiens est, de l’avis de tous, une coéquipière exemplaire. On peut la voir encourager sa compatriote Elaine Chuli à l’entraînement et pendant les matchs. Elle est très loin du stéréotype de la gardienne de but qui se voudrait introvertie et différente des autres joueuses.

Ma seule superstition d’avant-match est de ne pas en avoir. Je ne suis pas très routinière. Il y a des choses qui sont hors de mon contrôle et je ne veux pas être déstabilisée parce qu’il est arrivé quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Je me considère comme normale pour une gardienne de but, ce qui fait de moi une gardienne bizarre parce que je suis normale , lance-t-elle à la blague.

Je préfère parler à des humains et à mon chien que de parler à mes poteaux.

Ann-Renée Desbiens est devant le filet pour Montréal.

L'organisation montréalaise se vante d’avoir le meilleur duo de gardiennes de but de la ligue, et pour cause. Desbiens est, aux yeux de plusieurs, la meilleure du monde à sa position.

Elaine Chuli, quant à elle, n’a toujours pas perdu en quatre matchs et ses impressionnantes statistiques la placent au sommet des gardiennes de la LPHF .

À Toronto, devant 19 285 spectateurs, l'équipe de Montréal s’est inclinée 3-0 vendredi dernier. Desbiens était alors devant le filet. Bien qu’elle ne soit pas l’unique responsable de ce revers, la défaite a été ajoutée à sa fiche. Deux jours plus tard, pour une première fois à domicile, Kori Cheverie a fait confiance à sa gardienne numéro deux.

Le Minnesota était en visite à la Place Bell et c’est Chuli qui avait offert une prestation magistrale lors du dernier match entre les deux équipes pour aller chercher une victoire. La décision de lui offrir le filet semblait donc logique, mais revenir avec Desbiens l’aurait été tout autant.

Je suis venue à terme avec cette nouvelle réalité. C’est beaucoup plus facile quand l’autre gardienne a du succès aussi, souligne Desbiens. Ça me met moins de pression sur les épaules. Ça me permet d’être à l’aise avec le fait de prendre une journée de congé. La compétitrice en moi voudrait disputer tous les matchs parce que ça me permet d’apprendre et de me développer. Tu peux pratiquer autant que tu veux, mais il n'y a rien comme une partie. Mais c’est correct, pour ma carrière à long terme. C’est ce dont j’ai besoin. Ce sont des discussions que nous avons eues.

Pour le moment, le partage entre Chuli et Desbiens – une plus grande proportion des matchs est accordée à la Québécoise –sourit à l’équipe montréalaise. Mais s’il fallait que Desbiens accumule quelques défaites, Kori Cheverie pourrait-elle être tentée de donner plus de temps de jeu à Chuli? C’est bien possible.

Cette jeune ligue offre de nouvelles occasions de se faire valoir à des joueuses qui n’en avaient peut-être pas auparavant, mais la LPHF met aussi soudainement une pression sur les meilleures hockeyeuses. Parlez-en à la gardienne Kristen Campbell, qui a été devancée par Corinne Schroeder dans la hiérarchie de l’équipe canadienne à la suite d’un début de saison décevant à Toronto.

Ann-Renée Desbiens est cependant une fière compétitrice. De son propre aveu, elle déteste perdre. Et au cours des dernières années, elle a prouvé qu’elle était au mieux quand la situation devenait plus corsée.