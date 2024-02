Gabriela Dabrowski passe en quarts en double à Dubaï

La Canadienne Gabriela Dabrowski a atteint mercredi les quarts de finale en double au tournoi de Dubaï, aux Émirats arabes unis, avec sa partenaire néo-zélandaise Erin Routliffe.

Elles ont battu la Chinoise Zhang Shuai et Kazakhe Anna Danilina en trois manches de 5-7, 6-2 et 10-6 au deuxième tour.

Elles ont été beaucoup plus incisives dans la deuxième manche, réussissant à briser le service de leurs adversaires deux fois en six occasions.

Dabrowski et Routliffe affronteront en quarts de finale les têtes de série no 6, l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Lettone Jelena Ostapenko.

Il s'agira d'un match revanche pour Dabrowski et Routliffe, qui avaient perdu contre ces mêmes adversaires en demi-finale des Internationaux d'Australie en deux manches de 7-5.

Dabrowski et Routliffe avaient été éliminées au deuxième tour de leur dernier tournoi au Qatar.