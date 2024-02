Les Wolves de Sudbury de l’OHL feraient l’objet d'une enquête

Les Wolves de Sudbury feraient l’objet d’une enquête de la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) puisqu’ils auraient offert des primes dans l’objectif de blesser un joueur adverse, ont révélé de nombreuses sources au réseau Sportsnet.

Ces allégations auraient été faites après que le défenseur des Colts de Barrie Kashawn Aitcheson eut appliqué une percutante, mais légale, mise en échec à l’attaquant des Wolves Nathan Villeneuve, au cours d’un match le 18 janvier. Aucune pénalité n’a été signalée sur la séquence.

Aitcheson a ensuite livré un combat à l’un des coéquipiers de Villeneuve, Nolan Collins.

Les deux équipes ont à nouveau croisé le fer trois jours plus tard, mais Aitcheson n’était pas en uniforme.

Selon les personnes qui ont discuté sous le couvert de l’anonymat avec Sportsnet, des rumeurs se seraient rendues jusqu’aux oreilles des Colts, qui auraient appris qu’une prime avait été mise sur la tête d’Aitcheson. En conséquence, ils ont choisi de l’écarter de la formation de départ.

Questionnée sur ces allégations, l’ OHL a reconnu qu’elle se penchait sur un incident, sans en dire plus puisque l’enquête est toujours en cours.

Les deux équipes, qui s’affronteront à nouveau le 28 février à Sudbury, n’ont pas formulé de commentaires à ce sujet, selon Sportsnet.

Cet incident n’est pas sans rappeler le scandale du programme des primes aux blessures qui avait secoué les Saints de La Nouvelle-Orléans, dans la NFL , en 2012.

À l’issue d’une longue enquête du circuit Goodell, l’entraîneur-chef des Saints à l’époque, Sean Payton, avait été suspendu pour un an sans salaire, notamment. Le directeur général des Saints, Mickey Loomis (huit matchs), et son adjoint Joey Vitt (six matchs) avaient également été punis.

Quatre joueurs avaient aussi été suspendus sans salaire, dont le meneur de la défense, Jonathan Vilma, qui avait raté la saison en entier. Les autres étaient Anthony Hargrove (huit matchs), Will Smith (quatre matchs) et Scott Fujita (trois matchs).