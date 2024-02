Anton Lundell a marqué après 1:36 de jeu en prolongation et les Panthers de la Floride ont vaincu les Sénateurs d'Ottawa, mardi, pour devancer les Bruins de Boston au sommet du classement de l'Association de l'Est.

Les défenseurs Aaron Ekblad et Brandon Montour ont aussi touché la cible pour les favoris locaux, qui ont remporté six matchs de suite. Sergei Bobrovsky a effectué 28 arrêts et a prolongé sa séquence personnelle à sept gains.

Le Québécois Thomas Chabot et son coéquipier Tim Stutzle ont trouvé le fond du filet pour les Sénateurs, qui ont effacé un déficit de deux buts pour forcer la tenue de la prolongation.

Joonas Korpisalo a repoussé 31 tirs, mais son équipe a perdu trois de ses quatre dernières rencontres.

Ekblad n'était pas en uniforme en raison d'une blessure au bas du corps lorsque les Panthers ont vaincu le Lightning de Tampa Bay 9-2, samedi. Il a enfilé l'aiguille après seulement 19 secondes en première période.

C'était le deuxième but le plus rapide d'un défenseur en début de match dans l'histoire de l'équipe. Robert Svehla a fait mieux, faisant scintiller la lumière rouge après seulement 14 secondes, le 5 décembre 1998.

Les Panthers ont accordé deux buts ou moins à leurs 11 derniers matchs.