Le CF Montréal a conclu son calendrier préparatoire sans avoir gagné un seul match, mais aux yeux de l'entraîneur-chef Laurent Courtois, ça ne l'a pas empêché de progresser.

Évidemment, lorsqu'une équipe saute sur le terrain, elle a toujours en tête de gagner. Dans les circonstances actuelles, le Bleu-blanc-noir avait cependant dirigé sa concentration vers un autre objectif : l'acquisition d'une nouvelle mentalité et d'un nouveau style de jeu.

Embauché au début du mois de janvier, Courtois n'avait pas eu le luxe de travailler pendant des mois avec ses hommes. Les matchs préparatoires ont donc vraiment servi de ballon d'essai pour qu'il mette en place ses principes, auprès de tous les joueurs.

D'un point de vue extérieur, la fiche de 0-3-1 des Montréalais aurait de quoi semer la panique auprès des partisans, à l'aube du premier match de la saison, qui se déroulera samedi soir à Orlando. Au-delà des résultats, l'impression au sein de l'équipe semble plutôt qu'elle se trouve exactement là où elle devrait être dans son processus.

La dernière chose que je voulais, c'étaient des matchs préparatoires tranquilles et paisibles sur le plan des résultats. Nous croyons être au bon endroit. Nous avons vraiment expérimenté, surtout lors du dernier match , a mentionné l'entraîneur-chef du CF Montréal, mardi, après un entraînement.

Nous ne recherchions pas des résultats. Il était plus question de répéter les actions positives et éviter de nous retrouver dans des situations négatives. Ce sont les leçons que nous voulions apprendre.

Il faudra le prendre au mot, car un seul match a été diffusé, soit celui contre Atlanta United le mercredi 7 février. Ce n'était pas exactement un chef-d'œuvre non plus.

Lors de cet affrontement, les partisans ont pu remarquer à quel point il était difficile pour les joueurs d'apprendre de nouveaux principes et de se débarrasser des anciens. Ce fut d'ailleurs le cas pour les gardiens.

Courtois souhaite les impliquer dans la construction de jeu et parfois, ça mène à des erreurs coûteuses. Le Français de 45 ans pense toutefois que plus ses joueurs vivent ces situations à l'entraînement et pendant les matchs, plus ils seront en mesure d'effectuer la bonne lecture.

Publicité

Il faut avoir de la clarté comme collectif, être sur la même longueur d'onde et effectuer les répétitions qui nous permettent de comprendre que nous voulons cette situation-là et pas celle-ci. Ça change en une demi-seconde. Ce sera la clé pour nous (avec les gardiens). S'ils sont sur la même longueur d'onde et que l'exécution est là, ce sera très intéressant , a observé Courtois.

Après, dans une situation difficile, c'est de savoir si nous commettons la même erreur ou si c'est plutôt le drapeau rouge qui nous permet de changer le plan. Ce sera un apprentissage. Je pense que prochainement, nous aurons le bon portrait de la chose.

Lors de la conférence de presse confirmant l'embauche de Courtois, le président et chef de la direction du club, Gabriel Gervais, avait laissé entendre qu'il avait trouvé un entraîneur-chef qui adhérait au style de jeu souhaité par l'équipe.

À la lueur de ce qui s'est dit depuis le début du camp d'entraînement, le système de jeu de Courtois semble malléable et il laisse la pleine confiance aux joueurs.

Il ne faut pas tomber dans l'excès de vouloir adhérer au système. Il y a des séquences dans un match au cours desquelles ce n'est plus le moment de passer par le jeu préconisé et il faut devenir compétiteur. Nous devons faire l'impasse sur cette séquence et lors de la prochaine, quand nous aurons les bons indicateurs, nous la tenterons à nouveau. C'est de reconnaître quand il faut tenter le jeu que nous voulons voir et quand c'est le moment de passer à autre chose , a-t-il déclaré.

Pour les joueurs, les moins bons résultats du calendrier préparatoire ne laissent aucune trace lorsque la saison se met en branle. L'important sera de continuer à progresser et à rester dévoué à ce que l'équipe tente de bâtir.

Ouvrir en mode plein écran Ariel Lassiter lors d'un match contre DC United en mai 2023 Photo : AP / Manuel Balce Ceneta

Nous sommes dans un domaine où les résultats comptent, mais en même temps, nous tentons de nous adapter à un style complètement différent et de créer de nouvelles habitudes. Toute l'organisation s'attend à gagner, mais nous ne pouvons pas nous mettre trop de pression non plus. Chaque match était un entraînement pour ce que nous tentions d'accomplir et notre premier vrai test sera samedi , a indiqué Ariel Lassiter.

Courtois a fait savoir mardi que Samuel Piette, Joel Waterman et Victor Wanyama feront partie du groupe de capitaines et d'adjoints pour la saison, mais qu'il aimerait élargir ce groupe à six joueurs. Il a aussi affirmé qu'il avait reçu de bonnes nouvelles concernant l'état de santé du Québécois Nathan Saliba, qui ne faisait pas partie du onze partant lors du duel face aux Rowdies de Tampa Bay, samedi.