Kim Clavel en lice pour un autre combat mondial

MONTRÉAL – Foi d’Yvon Michel, sa protégée Kim Clavel pourrait bientôt obtenir un autre combat de championnat, avec à l’enjeu les quatre ceintures mondiales des mi-mouches.

Le promoteur du Groupe Yvon Michel (GYM) avait convoqué la presse, mardi midi, au Casino de Montréal, afin d’exposer les grandes lignes d’un agenda 2024 qui s’annonce chargé à l’occasion des 20 ans de GYM.

Au programme, huit événements professionnels et autant de rendez-vous réservés à la boxe amateur en cette année olympique. On en saura plus sur cette portion du buffet pugilistique au cours des prochaines semaines.

En attendant, trois dates à retenir : 14 mars avec une finale opposant Mathieu Germain à Jesus Antonio Rubio, le 4 avril avec Kim Clavel et Marie-Pier Houle pour animer la carte, et enfin le 16 mai, lorsque Mazlum Akdeniz remontera dans le ring dans la peau d’un super-léger à 140 lb.

Publicité

Clavel la priorité

Clairement, Yvon Michel fait du retour de Clavel (17-2, 3 K.-O.) sa cause primordiale. Déjà à l’horaire le 4 avril, elle pourrait, advenant une victoire convaincante face à une adversaire qui reste à déterminer, se battre à nouveau le 16 mai.

Deux combats de remise en forme visant à préparer l’ex-championne WBC des mi-mouches à un potentiel affrontement pour le statut de championne incontestée de la catégorie.

Michel a déjà entamé des pourparlers avec les clans de la Mexicaine Yesica Nery Plata (30-2, 3 K.-O.), championne WBA et WBC, et de l’Argentine Evelin Bermudez (19-1, 6 K.-O.), titulaire des ceintures WBO et IBF, pour la tenue, au Québec, d’un combat d’unification des quatre titres.

Dans les faits, Plata, qui n’a pas de promoteur dédié à ses projets au Mexique, a elle-même a contacté Yvon Michel qui a ensuite parlé à Georgina Rivero, représentante officielle de Bermudez.

Sans vouloir trop s’avancer, Yvon Michel a laissé entendre que ce duel opposant celles qui ont infligé à Clavel ses deux seuls revers pourrait être présenté au Casino de Montréal, le 12 septembre.

J’aimerais être deux fois championne du monde. C’est ce qui me motive énormément. Si en plus j’ai la chance de me battre contre la gagnante de Plata-Bermudez pour les quatre ceintures, ce serait le summum de ma carrière.

Clairement, il n’en faut pas plus pour semer des étoiles dans les yeux de Kim Clavel, qui ne demande pas mieux que de profiter d’une nouvelle occasion de redevenir championne du monde.

D’ici là, elle livrera le 20e combat de sa carrière professionnelle, un plateau qui à ses yeux la place au rang des boxeuses aguerries et expertes en son domaine.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Michel Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

En rafale

Marie-Pier Houle piaffe d’impatience de remonter dans un ring. Ma fiche crie urgence , a-t-elle lâché en soulignant son dossier de 9-1-1. On la verra en action en demi-finale lors de la soirée du 4 avril.

Mathieu Germain (23-2, 9 K.-O.), classé 9e au monde par l’IBF, se mesurera au Mexicain Jesus Antonio Rubio (14-8-2, 8 K.-O.).

Boxeur expérimenté, Rubio a connu de meilleurs jours, lui qui vient de renouer avec la victoire après avoir perdu cinq de ses six combats précédents. Germain, qui ne rajeunit pas, sait qu’il ne peut se permettre de le prendre à la légère sous peine de régresser sur l’échelle mondiale.

Ouvrir en mode plein écran Yvon Michel avec ses têtes d'affiches Mathieu, Germain, Kim Clavel et Mazlum Akdeniz Photo : Radio-Canada / Étienne Bruyère

Mazlum Akdeniz (19-0, 8 K.-O.), champion WBC International des mi-moyens (147 lb), veut désormais se concentrer sur la catégorie des super-plumes (140 lb) au sein de laquelle il livrera son combat du 16 mai.

Comme lui, Marie-Pier Houle, Caroline Veyre (6-0) et Derek Pomerleau (6-0, 4 K.-O.) aspirent à des combats pour des titres majeurs au cours des prochains mois.

En attendant, la carte du 14 mars nous permettra de découvrir de nouveaux jeunes prospects en Théo Owusu (2-0) et Ayoub Maanni qui fera ses débuts chez les pros.