Jordan Harris admet ne pas vraiment se souvenir des moments qui ont suivi le plaquage par-derrière reçu le 11 février dernier.

Et il n’a pas tenu à revoir la séquence non plus.

Le défenseur du Canadien de Montréal a subi une commotion cérébrale contre les Blues de Saint Louis, mais il se dit déjà prêt à revenir au jeu si l’entraîneur-chef Martin St-Louis décide de le réinsérer dans sa formation, mercredi, contre les Sabres de Buffalo.

Je me sens bien. Je n’ai pas ressenti de symptômes, comme des maux de tête, depuis que j’ai recommencé à faire de l’exercice. Je suis content d’être de retour, de participer aux entraînements et de me battre avec les gars , a-t-il dit mardi.

L’Américain de 23 ans a souligné avoir été malchanceux lors de cette séquence qui l’a envoyé au pays des rêves pendant quelques instants. Il avait déjà perdu l’équilibre quand Samuel Blais l’a plaqué contre la rampe. Sa tête a aussi percuté la glace lors de sa chute.

Je n’ai pas revu la séquence à vitesse réelle et je ne tiens pas à la revoir, a-t-il dit. C’est ça le hockey, c’est un sport rapide. C’est malheureux quand un incident comme celui-là se produit.

J’avais une ecchymose sur la joue. Ç’aurait pu être bien pire. J’aurais pu perdre une dent. Il y a des gars qui doivent endurer des symptômes de commotion cérébrale durant des semaines ou des mois.

Harris a indiqué que Blais lui avait envoyé un message texte pour s’excuser. Blais a reçu une punition majeure et une inconduite de partie sur la séquence. Le département de la sécurité des joueurs de la LNH ne lui a pas infligé de sanction supplémentaire.

Je ne pense pas qu’il avait de mauvaises intentions sur la séquence, a dit Harris. Et je suis reconnaissant qu’il ait pris le temps de m’écrire pour s’excuser.

Les détails de l’incident sont flous dans la mémoire de Harris, qui a noté avoir aussi subi une commotion cérébrale à sa dernière saison dans les rangs universitaires américains.

Après le coup, il a été incapable de se relever. Il avait les yeux hagards et était coupé sous la bouche. Il a eu besoin de l’aide de ses coéquipiers pour quitter la patinoire.

Le hockeyeur a affirmé avoir apprécié l’aide du personnel médical du CH, qui a notamment tenu sa copine et sa mère au courant de la situation, puisqu'elles assistaient à la rencontre.

Conscient des répercussions possibles à long terme d’une commotion cérébrale, il a aussi souligné que cela faisait partie des risques du métier.

Nous sommes chanceux de pouvoir pratiquer notre sport chaque jour. Si vous parlez aux gars dans le vestiaire, ils ont probablement tous déjà eu au moins une commotion cérébrale ou ont tous été sonnés au moins une fois. C’est un sport de contact , a-t-il rappelé.

Vous ne souhaitez ça à personne, mais si vous pratiquez ce sport suffisamment longtemps, et compte tenu de la force des joueurs que nous affrontons, il y a de bonnes chances que vous en subissiez au moins une , a-t-il ajouté.

Dans son cas, tout indique qu’il y aura probablement eu plus de peur que de mal.

Caufield encore absent

Cole Caufield a raté un troisième entraînement de suite. Le Canadien a indiqué qu’il profitait encore une fois d’une journée de traitements.

L’attaquant a raté l’entraînement matinal samedi, puis celui de dimanche au Centre Bell. Le Tricolore était en congé lundi, puis Caufield n’était pas sur la glace lors du retour au travail, mardi, au Complexe sportif CN.

L’Américain de 23 ans a disputé chacun des 55 matchs cette saison. Il a inscrit 19 buts et 26 aides.

Le CH accueillera les Sabres de Buffalo au Centre Bell, mercredi, avant de rendre visite aux Penguins de Pittsburgh, jeudi.