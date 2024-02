Lumière sur les beaux côtés du hockey mineur

L’image du hockey a été plutôt malmenée au cours des dernières années. L’on a qu'à penser au scandale de Hockey Canada, aux gestes disgracieux de certains parents dans les gradins ou au quotidien des arbitres qui n’est pas toujours rose.

Toutefois, de belles histoires, il en arrive tous les jours dans le hockey mineur et la popularité croissante d’un groupe Facebook qui les met en lumière semble prouver qu’il y a un appétit pour ces beaux moments.

Ça ne m'est jamais arrivé, dans les équipes de mon fils, de vivre un scandale , lance Martine St-Gelais, mère dévouée d’un hockeyeur M15 et fondatrice du groupe Hockey Moms du Québec.

C'est sûr que j'en ai vu, des moments qui ont débordé. Mais est-ce que c'est en majorité ce que l'on voit dans les arénas? Tellement pas.

Né d’un désir d’échanger avec d’autres mères de joueurs de hockey pendant la pandémie, le groupe a vu le nombre de ses membres passer de quelques centaines à plus de 7000 au cours des derniers mois.

Un petit high five au tournoi interrégional M11-M13 d’Alma pour la belle idée! Voici mon équipe qui a travaillé fort pour réussir à rapporter une première victoire à la maison… Finalement tout ne s’est pas déroulé comme espéré. À notre grande surprise, lors de notre dernier match, nous avons été honorés de recevoir la bannière « coup de cœur » du tournoi. C’est une idée incroyable et un gros baume sur le cœur des jeunes qui sont restés respectueux et bons joueurs. - Publication d'Audrey sur Hockey Moms du Québec

Martine St-Gelais s’explique mal cette nouvelle popularité et croit que l'algorithme du réseau social a probablement quelque chose à y voir.

Des mères (et belles-mères) de partout au Québec, mais aussi de la France, du Nouveau-Brunswick et d’ailleurs au Canada contribuent à propager les petits moments magiques qui se produisent dans nos arénas.

On a plein de vidéos et de partages de mamans qui disent : "Ça fait genre 10 défaites en ligne qu'on a, puis aujourd'hui, on a encore perdu un tournoi, mais l'autre équipe est venue nous voir pour nous dire "on le sait que ce n'est pas facile, mais vous êtes bons, vous faites de belles choses". C'est vraiment beau de voir tout ça.

La fondatrice et modératrice tient à ce que le lieu d’échange soit positif. Plusieurs trucs et astuces y sont partagés, que ce soit le restaurant le plus près d’un aréna aux meilleures façons de faire sécher de l’équipement de hockey dans une chambre d’hôtel, tout y passe.

Ouvrir en mode plein écran Une des publications les plus populaires explique comment faire sécher de l'équipement de hockey dans une chambre d'hôtel. Photo : Facebook Hockey Moms du Québec - Emily Tiffet

Au cours des dernières semaines, plusieurs mères en ont profité pour présenter, tout simplement, leurs rejetons.

Au-delà des performances, on peut y lire une certaine fierté de faire partie de cette grande famille du hockey et de voir ses enfants s’y épanouir.

Les leçons et les apprentissages qui se font au sein d'une équipe de hockey, c'est plus que juste un sport, analyse Martine St-Gelais. On l'entend tellement souvent : "Le hockey, c'est une école de vie". C’est apprendre à se dépasser, apprendre à gagner en équipe, à travailler en équipe et à perdre en équipe.

Moi, j'en ai eu une année où l’équipe de mon fils n’a gagné aucun match en saison régulière. Puis, plusieurs fois, je lui ai dit : "Si tu veux arrêter, je vais comprendre". Il me répondait : "Jamais, non, non". Avec l'entraîneur qu’il avait, c'était au-delà du hockey, c'était une minifamille. C'est plein de beaux apprentissages là-dedans.

Les jeunes hockeyeurs sont souvent à l’origine de ces moments qui rappellent qu’il y a du beau dans le sport. Un adolescent qui prend la peine d’aller donner la main à l’entraîneur de l’équipe adverse après une défaite, un jeune gardien qui félicite un adversaire qui vient de le déjouer, ou un prêt d’équipement entre des équipes qui s’affrontent, les témoignages abondent.

Ça, c’est ma fierté. Mon gars vient de perdre en prolongation, il est donc éliminé du tournoi. Il prend le temps d’aller donner la main au coach de l’autre équipe. Malgré tous les gestes disgracieux qu’on voit, il y a aussi du beau. - Publication de Sylvie sur Hockey Moms du Québec

Récemment, on a aussi pu voir des vagues d’amour pour des enfants qui avaient connu le drame de perdre un ou des parents subitement.

Mais comme à peu près toutes les associations de sports mineurs au Québec, le hockey repose essentiellement sur les épaules de bénévoles, qui tiennent souvent à bout de bras les équipes et les associations pour s’assurer que les enfants puissent continuer de s’amuser.

Pour la fondatrice de Hockey Moms du Québec, son groupe n’est pas l’endroit pour se plaindre d’une organisation.

Moi-même étant une bénévole qui œuvre dans le hockey, qui organise des tournois, je sais que c'est difficile d'être parfait. Avec toutes les heures que ces bénévoles-là mettent, je n’accepte pas qu'on vienne dire du mal d'un tournoi publiquement.

Il en manque, des bénévoles, on en cherche tout le temps, rappelle Martine St-Gelais. Les gens de cœur, les gens qui aiment ça et qui en mangent, ils en viennent souvent à quitter parce qu'ils n'ont pas assez d'appui. Ils vont faire trois ou quatre ans, puis après, ça devient difficile de mener un bateau toute seule.

Les bénévoles, ils entretiennent notre sport, ça fait vivre notre quartier. Dans les tournois, les gens sont souvent festifs et de bonne humeur. C'est une super belle ambiance qui règne.

Au milieu des enjeux de gouvernance et de comportements inadéquats, il est bon de se rappeler que le hockey, ce n’est pas seulement des scandales.