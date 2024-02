Leylah Annie Fernandez stoppée au deuxième tour à Dubaï

Leylah Annie Fernandez a été évincée du tournoi de tennis féminin de Dubaï, aux Émirats arabes unis, mardi, en subissant un revers en deux manches, 3-6 et 4-6, aux mains de l'Italienne Jasmine Paolini, 57e raquette mondiale.

Gagnante la veille contre l'Américaine Bernarda Pera au premier tour, la Québécoise de 21 ans, classée 33e, a éprouvé du mal aux balles de bris mardi. Son pourcentage de points gagnés au premier service a aussi été inférieur à celui de son adversaire de 28 ans.

Jasmine Paolini affrontera, dans un match de huitièmes de finale, la Grecque Maria Sakkari, 8e tête de série du tournoi.

Plus tôt cette semaine, Leylah Annie Fernandez et sa partenaire de jeu Oksana Kalashnikova, de la Géorgie, ont baissé pavillon devant l'Américaine Sofia Kenin et sa coéquipière russe Mirra Andreeva en lever de rideau du tournoi de double féminin de Dubaï.

Publicité

Déjà la fin pour Sabalenka

De son côté, la Bélarusse Aryna Sabalenka, no 2 mondiale et double tenante du titre des Internationaux d'Australie, a été sortie d'entrée à Dubaï, mardi, battue par la Croate Donna Vekic (31e).

La joueuse de 25 ans, qui avait remporté la première manche au jeu décisif, a totalement craqué par la suite, battue au final 6-7 (5/7), 6-3, 6-0.

C'est un retour manqué pour Sabalenka, qui n'avait pas depuis son sacre à Melbourne, fin janvier, contre la Chinoise Zheng Qinwen.

Si cette défaite à de quoi surprendre, c'est bien Donna Vekic qui domine le duel entre les deux joueuses puisqu'elle a désormais remporté six des huit confrontations qui les ont opposées depuis 2016.

Sabalenka avait battu la Croate de 27 ans l'an dernier en quarts de finale à Melbourne, avant d'être sacrée pour la première fois en grand chelem.

Avec les informations de l'Agence France-Presse