Sean Monahan inscrit trois buts dans une défaite à Calgary

Nazem Kadri a fourni deux buts et une passe alors que les Flames de Calgary ont battu les Jets de Winnipeg 6-3, lundi.

Jonathan Huberdeau et Andrew Mangiapane ont chacun ajouté un but et une passe. Oliver Kylington et Blake Coleman ont aussi marqué pour les Flames, qui ont stoppé une série de trois revers.

Sean Monahan a réussi un tour du chapeau pour les Jets, qui avaient remporté leurs trois dernières rencontres.

Jacob Markstrom a fait 28 arrêts, le même nombre que Connor Hellebuyck.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Publicité

Markstrom a mérité un 100e gain avec les Flames, à son 200e match avec eux.

Les Jets vont accueillir le Wild du Minnesota jeudi.

Le même soir, les Flames vont terminer un séjour de quatre matchs à la maison en recevant les Bruins de Boston.