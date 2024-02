Les résultats exceptionnels en patinage de vitesse, sur longue piste comme sur courte piste, abondent tellement ces jours-ci au Canada que même l’observateur le plus averti peut s’y perdre.

Les Championnats du monde sur longue piste, qui se sont conclus dimanche à Calgary, ont été un triomphe sans précédent pour le pays hôte, avec une récolte record de 10 médailles.

Plutôt que de disséquer chaque médaille remportée par nos athlètes, je suis particulièrement interpellé par une histoire : la réaction de Laurent Dubreuil après qu’il eut décroché l’argent au 500 m.

Vous savez, une leçon fondamentale que les entraîneurs inculquent souvent à leurs athlètes consiste à se concentrer exclusivement sur leur propre performance, car c’est la seule chose sur laquelle ils exercent un contrôle réel.

Toutefois, dans un domaine où tous visent le sommet du podium, mettre cette idée en pratique est plus facile à dire qu’à faire. Personnellement, j’ai découvert qu’il s’agissait de l’un des défis les plus ardus de ma carrière sportive. J’avais toujours tendance à me comparer aux autres plutôt qu’à moi-même. J’ai donc appris de mes erreurs et, en tant qu’entraîneur, j’applique aujourd’hui cette philosophie au quotidien, même en dehors du sport.

On pourrait pousser cette approche encore plus loin et reconnaître que, parfois, nous sommes nés au bon moment, et parfois moins.

Les sprinteurs de l’époque d’Usain Bolt, les nageurs de l’ère Michael Phelps, les skieurs de bosses de la génération Mikaël Kingsbury ou les skieuses confrontées à Mikaela Shiffrin doivent accepter que, même lors de leur meilleure journée, la médaille d’argent puisse être leur lot.

Revenons au patinage de vitesse, ce monde secoué l’année dernière par l’arrivée d’un prodige de 18 ans, Jordan Stolz. Ce jeune patineur américain semble afficher le potentiel pour devenir le plus grand de tous les temps. Certains vont jusqu’à dire qu’il pourrait être le plus grand athlète de son sport, toutes épreuves confondues. Je suis de ceux qui croient que c’est exactement ce qui se produira si Stolz reste en bonne santé, car jamais nous n’avons vu une domination aussi écrasante et, surtout, une telle polyvalence.

À titre de comparaison, Bolt n’aurait jamais pu remporter un 1500 m, et s’il avait eu l’espoir de gagner un 800 m, soyez assuré qu’il l’aurait tenté. Stolz, lui, gagne l’or aux sprints ainsi que dans les épreuves de moyenne distance.

On peut faire le même constat en ce qui concerne Phelps, malgré sa polyvalence supérieure à celle du sprinteur jamaïcain. Cependant, le nageur américain n’a pas à s’inquiéter, car Stolz ne parviendra jamais à battre son record; même s'il existe une similitude frappante dans les nombreuses distances et styles de natation.

Alors, comment un champion de patinage de vitesse comme Laurent Dubreuil peut-il réagir à l’arrivée d’un tel prodige? Exactement comme il le fait.

Si vous l’avez manqué, le Lévisien, selon ses propres mots, a réalisé la meilleure course de sa vie au 500 m de Calgary. En entendant ces propos, sachant qu’il a été champion du monde de la distance en 2021, on aurait pu penser qu’il avait gagné, mais non. Il a fini 2e derrière le fameux Stolz.

J’ai eu mon meilleur départ à vie et je n’aurais jamais pu faire le temps qu’il a fait, a-t-il lancé. J’ai été capable de rester concentré, et c’est surtout de ça que je suis fier aujourd’hui.

Trop souvent, nous confondons la performance et les résultats, l’un étant sous le contrôle de l’athlète et l’autre pas. Laurent a livré la meilleure performance de sa vie, mais il n’a tout simplement pas obtenu le meilleur résultat de sa vie.

À quoi bon se lamenter d’avoir terminé 2e puisqu’il n’aurait pu faire mieux et qu’il a été battu par un phénomène de la nature?

Plutôt que de se laisser abattre et de sombrer dans un vortex négatif, Laurent va plutôt tirer profit de ses succès et redoubler d’efforts pour se rapprocher le plus possible de Stolz d’ici aux prochains Jeux olympiques.

Rien n’est jamais gagné d’avance. Il est important de se rappeler que les JO de Milan-Cortina seront les premiers du prodige américain depuis qu’on le considère comme un des favoris. À seulement 21 ans, on peut déjà l’imaginer au centre de toutes les promotions de NBC en vue des Jeux. Sa photo figurera sur tous les produits associés aux JO , le présentant comme le prochain dieu de l’Olympe, attendu par les Américains pour ne remporter rien de moins que trois médailles d’or.

Vous imaginez le poids de cette pression pour un athlète sans réelle expérience quand il s’agit de supporter les attentes olympiques d’une nation?

Comme il le sait très bien, Laurent ne peut rien faire pour changer cela. Il doit donc demeurer concentré sur sa performance, puis espérer le meilleur résultat possible.

Et dans un sprint, tout peut arriver!