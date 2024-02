Sport équestre : un maillot de bain qui passe mal

Les cinéphiles qui ont vu le film Borat se souviendront certainement de l’étrange maillot de bain (mankini) porté par l’acteur Sacha Baron Cohen. Cette fois, il ne s’agit pas d’un film, mais d’un concours équestre qui se déroulait en Australie.

Le triple médaillé olympique australien Shane Rose participait à une épreuve de saut d’obstacles. Il est apparu vêtu du mankini du célèbre film.

C’en était trop pour sa fédération qui a ouvert une enquête. Ce qui est curieux, c’est que les organisateurs du concours équestre avaient demandé aux participants d’être originaux dans leur choix de costume. Il faut croire que le cavalier n’avait pas la même définition de l’originalité.

Ouvrir en mode plein écran Shane Rose Photo : Capture d'écran Instagram/shane.rose.eventing

Interrogé après avoir été mis à l'écart de la compétition, Shane Rose a déclaré sur Facebook : Je suis sincèrement désolé si j’ai offensé qui que ce soit. J’espère que le résultat de l’examen de [la fédération australienne] me permettra de reprendre la compétition et n’affectera pas ma préparation en vue des Jeux olympiques de Paris.

Comme dans les films, tout est bien qui finit bien. Après enquête, la fédération australienne a conclu dans un communiqué qu’il n’y avait aucune violation du code de conduite de la part de Shane Rose .

Le comité a pris en compte l’événement communautaire auquel M. Rose participait et le fait qu’il avait présenté des excuses publiques, a écrit la fédération. Shane a réfléchi à l’incident, s'est excusé et comprend les normes élevées attendues de toutes personnes impliquées dans notre programme de haute performance. L’affaire étant désormais résolue, Shane et ses coéquipiers ont hâte de continuer à concentrer leur attention pour la qualification pour Paris.

On ne badine donc pas avec la tenue vestimentaire dans les sports équestres. Un sentiment que partage le directeur général de l’International Bromont, Roger Deslauriers, joint par Radio-Canada Sports.

Je ne suis pas au courant de cette histoire, mais je peux vous dire que, personnellement, je n’ai jamais rien vu de tel. Vous savez, c'est un sport qui demande beaucoup de discipline, et le code vestimentaire en fait partie. Le sport équestre vient de l’armée et, dans l’armée, il faut de la discipline. Dans les Grands Prix, on doit respecter le code d’éthique. Pour nous, par exemple, lors d’un concours par équipe, tout le monde porte un manteau rouge aux couleurs du Canada.

Roger Deslauriers reconnaît que, parfois, on peut déroger au règlement, mais avec parcimonie,

L’été, lorsqu’il fait trop chaud, on peut permettre aux cavaliers de retirer leur manteau, mais seulement pour les entraînements, pas pour les compétitions devant public. Ce qu’a fait ce cavalier, ça ne se fait pas. Je pense qu’il a dû faire un pari, ou alors il voulait faire un pied de nez aux organisateurs.

Dans le code d’éthique de Canada Équestre, il est dit sur les responsabilités qui incombent aux athlètes qu’il faut s'habiller de façon à bien représenter le sport et à se représenter eux-mêmes avec professionnalisme .

Rappelons que Shane Rose a remporté une médaille de bronze aux Jeux de Rio et des médailles d’argent en concours complet par équipe aux Jeux olympiques de Pékin et de Tokyo.

Cette histoire nous rappelle qu'avoir une tenue un peu cavalière dans le monde de l'équitation, ça ne se fait pas.