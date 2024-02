Rory Linkletter est devenu le deuxième coureur de fond canadien à réussir le standard olympique du marathon, dimanche.

L’Albertain de 27 ans a établi une marque personnelle de 2 h 8 min 1 s au marathon de Séville. Linkletter a donc franchi la ligne d’arrivée neuf secondes en deçà du standard. C’est la troisième marque de l’histoire parmi les marathoniens canadiens.

À moins que son chrono soit abaissé par deux compatriotes d’ici l’échéance d’avril, il se qualifiera pour les Jeux de Paris cet été.

Je me suis tenu avec le groupe du standard olympique, en conservant mon énergie pour 25 ou 27 kilomètres environ. J’ai ensuite commencé à accélérer , a expliqué Linkletter en entrevue avec Canadian Running Magazine.

À quelques reprises pendant la course, je me suis demandé si mon corps allait tenir le coup. J’ai essayé de me calmer lorsque je pensais à cela. Jusqu’aux 50 derniers mètres, je n’étais pas certain de réussir.