Jaromir Jagr, troisième immortel des Penguins

Près d'un quart de siècle sépare le dernier match de Jaromir Jagr avec les Penguins de Pittsburgh du soir de février où son iconique numéro 68 est finalement allé rejoindre le 66 de Mario Lemieux dans les hauteurs du PPG Paints Arena.

C'est à l'été 2001 que les Penguins, en proie à des difficultés financières, avaient pris la décision de se séparer de l'attaquant tchèque, qu'ils avaient repêché 11 ans plus tôt avec le 5e choix de l'encan 1990.

Jagr allait jouer 13 saisons de plus dans la LNH, pour 8 équipes, jusqu'à son départ pour la ligue tchèque en 2017. À 52 ans, il n'a toujours pas pris sa retraite (ce qui l'empêche d'ailleurs d'être intronisé au Temple de la renommée du hockey), mais il n'est plus aussi prolifique avec les Knights de Kladno (4 points en 15 matchs cette saison) qu'à ses plus belles années avec les Penguins (149 points en 82 matchs, en 1995-1996).

Ouvrir en mode plein écran Le capitaine des Penguins, Sidney Crosby (en bas) porte une perruque en hommage à la célèbre coiffure de Jaromir Jagr, dimanche. Photo : Associated Press / Gene Puskar

Peu importe où vous êtes dans le monde, en Tchéquie, en Europe, si vous dites "Jaromir Jagr", on va vous répondre "Penguins de Pittsburgh" , a dit le 2e pointeur de l'histoire de la LNH (1921 points en 1733 matchs), avant la cérémonie d'une quarantaine de minutes lors de laquelle son chandail a été retiré par les Penguins, dimanche.

Jagr est le 3e joueur des Penguins à recevoir un tel honneur après Mario Lemieux, avec qui il a gagné les Coupes Stanley de 1991 et 1992, et Michel Brière, décédé tragiquement en 1971.

Ces 11 années ont été incroyables, a dit Jagr. Probablement, les plus belles de ma vie. Merci pour ça.

Jagr s'est entraîné avec l'équipe actuelle des Penguins samedi. Je vais vous le dire, j'étais plutôt bon , a-t-il lancé lors de son discours d'une dizaine de minutes.

Dimanche, il s'est aussi immiscé dans l'échauffement d'avant-match des Penguins, qui arboraient une perruque en hommage à l'imposante tignasse qui a toujours largement débordé de son casque.

