Le relais féminin médaillé de bronze aux mondiaux aquatiques

Le Canada a tourné la page sur les mondiaux de sports aquatiques de belle manière, dimanche. Le quatuor composé d’Ingrid Wilm, Sophie Angus, Rebecca Smith et Taylor Ruck a remporté le bronze au relais 4 x 100 m quatre nages, à Doha.

Après les 200 premiers mètres, parcourus par Wilm et Angus, les Canadiennes occupaient le 1er rang de la course.

Cette avance est toutefois partie en fumée lors de la troisième portion, assumée par Smith. La Suédoise Sarah Sjöström et l’Australienne Brianna Throssell l’ont devancée. Ruck, qui s’était classée 5e au 50 m libre quelques dizaines de minutes plus tôt, a maintenu le positionnement des siennes dans la dernière ligne droite et est même passée près de devancer sa rivale suédoise.

Elle a somme toute permis à son équipe d’afficher un chrono de 3 min 56 s 43/100, 8 centièmes de seconde de plus que la Suède (3:56,53) et 45 de plus que les Australiennes (3:55,98).

Le Canada obtient ainsi sa sixième médaille de bronze des mondiaux. Le pays en avait déjà 2 d’or et 3 d’argent, et en totalise donc 11 pour clore les mondiaux au 6e rang à ce chapitre. La Chine mène le bal avec 33 médailles, dont 23 d’or.

Les autres espoirs canadiens de podium, dimanche, sont tombés à court lors de leur finale respective. Lorne Wigginton, au 400 m quatre nages, a terminé au 7e rang. Tessa Cieplucha s’est elle aussi classée 7e du volet féminin de l’épreuve. Finalement, les représentants de l’unifolié au relais masculin 4 x 100 m quatre nages se sont retrouvés au pied du podium.