D’abord joueuse de réserve, Catherine Dubois en aura finalement fait suffisamment pour convaincre l’équipe de Montréal de lui octroyer un contrat permanent.

En tant que joueuse de réserve, la Québécoise pouvait recevoir un contrat de 10 jours, à deux reprises au cours de la saison, et uniquement en cas de blessure. Une fois le second contrat terminé, Montréal ne pouvait plus faire appel à ses services, à moins de lui offrir un contrat comme joueuse permanente, ce que l'organisation a annoncé avoir fait.

Le match contre le Minnesota, dimanche, à la Place Bell, est le 8e cette saison pour la joueuse de 28 ans.

La défenseuse Dominika Laskova a été placée sur la liste des blessées à long terme, ce qui a libéré une place dans la formation pour Dubois. La Tchèque est blessée au genou gauche.

Plus de détails à venir.