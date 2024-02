Le premier trio du Canadien au repos dimanche

Le Canadien de Montréal était de retour au travail, dimanche, au Centre Bell, au lendemain d’un revers de 4-3 contre les Capitals de Washington, mais les membres du premier trio étaient absents.

Le club montréalais a indiqué que Nick Suzuki, Cole Caufield et Juraj Slafkovsky profitaient plutôt d’une journée de traitements.

Suzuki et Caufield avaient aussi raté l’entraînement matinal de samedi afin de recevoir des traitements.

Nous gérons le calendrier, a dit l’entraîneur-chef Martin St-Louis. Ils jouent beaucoup, ils ont beaucoup de temps de jeu. La saison est longue et nous gérons leur énergie.

Slafkovsky et Suzuki ont profité du duel de samedi contre les Capitals pour prolonger leur séquence de matchs avec au moins un point à respectivement 8 et 10 matchs. Slafkovsky a amassé une aide en préparant le 20e but de la saison de Suzuki.

Le Canadien a gagné un seul de ses quatre derniers matchs. Il présente un dossier de 2-4-0 depuis la pause du match des étoiles.

St-Louis avait noté des problèmes dans la couverture autour du filet sur trois buts des Capitals, samedi. Il a mis l’accent sur cet aspect à l’entraînement, dimanche.

Le match vous parle et nous sommes venus travailler avec un objectif en tête aujourd’hui , a dit St-Louis, en ajoutant que ses joueurs devaient être plus alertes autour de leur filet et qu’il ne croyait pas que ses joueurs ne comprenaient pas les concepts défensifs.

Les joueurs du Canadien seront en congé lundi, puis reprendront l’entraînement mardi.

Le Canadien reprendra le collier mercredi quand il accueillera les Sabres de Buffalo au Centre Bell. Il rendra ensuite visite aux Penguins de Pittsburgh, jeudi.