Le Lavallois Steven Dubois a clos sa saison avec deux médailles d’or à la Coupe du monde de Gdansk, en Pologne, dimanche.

Dubois l’a d’abord emporté lors du deuxième 500 m du week-end en franchissant la distance en 40 s 303/1000. Il avait pris le 2e rang de la course de samedi. La victoire du Sud-Coréen Ji Won Park au 1000 m, plus tôt dimanche, privait mathématiquement Dubois du sommet du classement général de la saison. Ses 1052 points le laissent en 2e position, à seulement 19 points de Park.

Félix Roussel a presque assuré un doublé canadien dimanche, mais il a été pénalisé pour une manœuvre illégale envers le Kazakh Denis Nikisha au fil d’arrivée. Disqualifié, Roussel doit se contenter d’une 5e place.

Sa prestation est toutefois suffisante pour confirmer un triplé canadien signé Jordan Pierre-Gilles (486 points), Dubois (433) et Roussel (369) au classement de l’épreuve en 2023-24.

Publicité

Les trois Canadiens faisaient ensuite équipe avec Pascal Dion pour le relais 5000 m, qu’ils ont gagné avec un chrono de 6:55,577, devant les Sud-Coréens (6:55,915) et les Japonais (6:56,000).

Sarault et Laoun 5es

Lors de la même finale remportée par Park, le Montréalais Maxime Laoun a terminé au 5e rang. Il a franchi la distance en 1 min 28 s 690/1000, à 497 millièmes de seconde de l’or et à 377 d’un podium.

Courtney Sarault a elle aussi pris la 5e position de sa finale, celle du 500 m féminin. Elle conclut la saison au 9e rang du classement général du circuit de la Coupe du monde. Les Néerlandaises Xandra Velzeboer (42,684) et Selma Poutsma (42,953) ont obtenu le doublé pour cette course et l’ensemble de la campagne.

Au relais 3000 m, les Canadiennes ont été reléguées au pied du podium après avoir été punies lors de la finale. Elles n’ont pas réservé l’espace nécessaire pour la poussée d’une patineuse américaine avec 16 tours à faire. Les États-Unis remportent ainsi le bronze, derrière les Pays-Bas (or) et les Sud-Coréennes (argent).

Le quatuor de l'unifolié était composé de Kim Boutin, Rikki Doak, Renee Marie Steenge et Sarault.