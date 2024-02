Jeffrey Read termine 2e au super-G de Kvitfjell

Le skieur canadien Jeffrey Read a obtenu son premier podium sur le circuit de la FIS, dimanche, lorsqu’il a pris le 2e rang du super-G de Kvitfjell, en Norvège.

Read a dévalé la piste en 1 min 9 s 40/100, seulement 17 centièmes de seconde derrière le vainqueur, l’Autrichien Vincent Kriechmayr (1:09,23). L’Italien Dominik Paris et le Suisse Marco Odermatt ont partagé la 3e position (1:09,42)

Samedi, Read avait pris le 6e rang de l’épreuve de descente. C’était la cinquième fois qu’il terminant dans le top 10 sur le circuit.

Cameron Alexander, monté sur la 3e marche du podium samedi, a cette fois conclu l’épreuve en 5e position en 1:09,44.

Publicité

C’est une piste sur laquelle nous sommes très confiants, et Cam et moi avons passé un peu plus de temps ici sur la Coupe d’Europe, donc nous avons pu profiter de cette expérience et vraiment foncer, avait alors dit Read au sujet de Kvitfjell. Je suis très content de récolter un autre top 10. Ça commence à s’additionner et je travaille pour être plus constant.

Les autres Canadiens à avoir enregistré un résultat, Riley Seger, Kyle Alexander et Brodie Seger, ont terminé respectivement 42e, 43e et 47e. James Crawford n’a pas conclu sa descente.

En terminant 2e, Read a empêché Odermatt de s’assurer du petit globe de cristal. Mais avec encore 81 points d'avance sur le vainqueur du jour, le skieur suisse devrait pouvoir sceller son titre en super-G lors des finales de la Coupe du monde de Saalbach, en Autriche, du 16 au 24 mars.

Au classement général, il possède désormais plus du double de points (1602) que son dauphin Cyprien Sarrazin (684), qui avait déclaré forfait ce week-end après s'être blessé à l'entraînement.

2:09 Jeffrey Read au super-G de Kvitfjell, en Norvège. Photo : Getty Images / Agence Zoom/Jonas Ericsson

Venier l’emporte à Crans-Montana, Gut-Behrami creuse l’écart

Chez les femmes, la descendeuse autrichienne Stephanie Venier a remporté son premier super-G en Coupe du monde, à Crans-Montana. La Suisse Lara Gut-Behrami, favorite locale, a quant à elle creusé un peu plus l'écart au classement général, sans briller.

Publicité

Sous un ciel gris, Venier a signé le meilleur chronomètre (1:16,52) pour devancer deux Italiennes : Federica Brignone (1:16,56) et Marta Bassino (1:16,67), gagnante de l’épreuve de descente samedi.

La vice-championne du monde de descente en 2017 a ainsi décroché sa troisième victoire en Coupe du monde, la première en super-G, après deux succès en 2024 à Cortina d'Ampezzo (Italie) et en 2019 à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne).

Mon ski était meilleur que les jours précédents, mais j'ai fait quelques erreurs quand même. Je suis somme toute super contente, ce n’était pas simple aujourd'hui, mais j'ai réussi à gérer la pression , a déclaré Venier, 30 ans, au micro d'Eurosport.

Gut-Behrami a pris le 6e rang et compte désormais 205 points d’avance au classement général sur Mikaela Shiffrin, qui soigne une blessure au genou gauche. La skieuse vedette américaine vise un retour à la compétition les 9 et 10 mars.

Aucune Canadienne ne prenait part à la compétition.