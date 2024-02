Le capitaine Nico Hishier a inscrit deux buts et une aide et les Devils du New Jersey ont défait les Flyers de Philadelphie 6-3 devant 70 328 personnes au MetLife Stadium, samedi soir.

Il s'agissait du premier de deux matchs extérieurs disputés dans le cadre de la Série des stades. Les Rangers et les Islanders de New York croiseront le fer dimanche, toujours au stade des Giants et des Jets (NFL). C'est la première fois de l'histoire de l'événement qu'un programme double devant partisans est organisé.

Tout comme Hischier, Nathan Bastian a inscrit un doublé, alors que Tyler Toffoli et Brendan Smith ont complété le pointage pour les Devils, qui ont gagné trois de leurs quatre derniers matchs. Nico Daws a repoussé 43 lancers.

Owen Tippett a inscrit deux buts et Nick Seeler a aussi touché la cible pour les Flyers. Samuel Ersson a bloqué 33 tirs.

Tippett a réduit l'écart à 2-1 en déjouant Daws après 7:43 de jeu au deuxième vingt. Malgré la marque, les Flyers ont dominé la période médiane 24-15 au chapitre des tirs.

Smith a redonné une priorité de deux buts aux Devils en marquant son deuxième filet de la saison sur un retour de lancer.

Tippett a inscrit son 21e de la saison lors d’une supériorité numérique, avec moins de deux minutes à jouer en deuxième période, mais Hischier a touché la cible tôt au troisième engagement et les Devils menaient 5-2.

Bastian a marqué dans un filet désert avec 1:45 à jouer en temps réglementaire.