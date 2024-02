Le Kosovo a déclaré son indépendance le 17 février 2008, ce qui est bien de rappeler de temps à autres, question de culture générale, mais n’a, à priori, aucun lien avec le petit Canadien-Capitals de samedi soir au Centre Bell.

Erreur. Le père d’Arber Xhekaj, communément appelé Jack, est Kosovar. Ce jour, il y a 16 ans, où son pays s’est séparé de la Serbie – qui n’a jamais reconnu officiellement le Kosovo, mais on s’égare – revêt une importance capitale pour lui. Jack Xhekaj a donc fait accroc à ses habitudes samedi.

Il ne m’appelle jamais avant les matchs d’habitude parce qu’il est toujours au travail. Même le week-end, il ne m’appelle pas. Mais là, il m’a appelé pour la première fois et m’a dit : "Va compter un but pour moi. Va compter un but pour le jour de l’indépendance du Kosovo" , a laissé tomber le fils après la défaite des siens 4-3 contre Washington.

Arber Xhekaj l'a fait. D’une puissante frappe, le plus puissant tir que j’ai jamais fait , a-t-il précisé, il a déjoué Darcy Kuemper. Un peu plus tard, il y est allé d’un autre coup d’éclat avec une retentissante mise en échec aux dépens de Nick Dowd. Après deux périodes, le CH contrôlait la possession à raison de 2 pour 1 quand Xhekaj était sur la glace.

Puis, ça s’est gâté au dernier tiers.

Il a échappé sa couverture sur Max Pacioretty qui a préparé le but de Sonny Milano pour que les Caps prennent l’avance 3-2. Après que le Canadien eut créé l’égalité, il a tenté de s’offrir le scalp de ce même Pacioretty à la ligne bleue : un échec total qui a failli permettre à Washington de prendre l’avance.

Je suis passé à côté de la rondelle et à côté de lui. C’est exactement ce que j’essaie de nettoyer dans mon jeu , a-t-il admis dans le vestiaire.

Il y a beaucoup plus d’actions positives que négatives, a ajouté Martin St-Louis à propos du jeune homme. Tu ne joueras jamais un match parfait. C’est d’améliorer les moins bonnes actions, mais le positif est beaucoup plus important. Tu cours après [la constance]. C’est toujours ça, surtout à cette position. Ce n’est pas facile pour un jeune.

Mike Matheson a opiné du bonnet. Le Québécois s’est établi dans la LNH en 2016 à 22 ans et s’est souvenu de ses tribulations.

Il y a deux choses à considérer : la constance physique et la constance mentale. Ce n’est pas facile. On vient de jouer 5 matchs en 8 soirs. C’est beaucoup de matchs, c’est très intense. Ce n’est pas facile de t’assurer que ton énergie soit là tous les soirs et surtout, quoi faire quand elle n’est pas là , a-t-il demandé à la cantonade.

Le défi, c’est de relever le niveau de tes moins bons matchs, où tu as vraiment pas de feeling, tes jambes sont pas là, mentalement t’es pas là, ça va arriver. Tu peux tout bien faire hors glace, mais ça va quand même arriver. C’est de trouver ton plan B. C’est difficile, je travaille encore là-dessus moi aussi.

C’est mentalement qu’on a parfois l’impression que Xhekaj s’égare. Un peu d’hésitation, une perte de confiance en ses moyens. Ça pardonne rarement.

Tout le contraire, actuellement, de son bon ami Juraj Slafkovsky.

Indomptable géant

Les deux font la paire. Sur la glace où leurs charpentes semblables ont de quoi intimider, autant qu’à l’extérieur où a pris racine leur amitié.

Parsemés de bons soupers dans des villes étrangères ou le temps d’un petit voyage au Mexique l’an dernier par exemple, Slafkovsky et Xhekaj ont développé une belle complicité.

Ils ont fait irruption sur la grande scène en même temps à l’automne 2022, de vertes recrues apprenant à composer avec l’attention démesurée imposée par leur nouveau statut. Si Xhekaj a semblé s’épanouir à l’époque avec son nouveau rôle de Shérif et a gagné le cœur des partisans en un instant tandis que Slafkovsky essuyait son lot de critiques, les deux ont pris une trajectoire opposée depuis.

C’était flagrant dans cette défaite du CH .

Slafkovsky gagne en confiance chaque jour que le bon Dieu (ou autre divinité de votre choix) amène. Non seulement n’a-t-il pas régressé, quoique son début de saison n’avait rien d’encourageant, il accumule maintenant les responsabilités et s’en acquitte avec l’aplomb du premier de classe qu’on envoie au tableau.

Ouvrir en mode plein écran Juraj Slafkovsky est frustré par le gardien des Capitals de Washington Darcy Kuemper, en première période, samedi soir. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Puisque Martin St-Louis manque cruellement de profondeur à l’avant, il surcharge son premier trio actuellement. Le grand Slovaque a donc atteint une marque personnelle de 23 min 52 s de temps de jeu. Lui et ses amis Nick Suzuki et Cole Caufield ont passé les trois dernières minutes du match sur la glace alors que le CH tentait désespérément de créer l’égalité.

Jusqu’à tout récemment, Slafkovsky hésitait à décocher des tirs cherchant toujours du coin de l’œil un coéquipier. Il a pris pas moins de trois tirs sur réception en fin de match. L’ailier voulait faire la différence.

Il a confiance quand l’issue du match est en jeu. Parfois, quand tu es jeune, tu veux passer parce que tu te dis que [les autres bons joueurs] méritent plus la rondelle que toi. Il est en train de réaliser qu’il est un excellent joueur de hockey , a analysé le gardien Jake Allen.

Douze tentatives de tir au total, sept cadrés, six tirs bloqués, une passe en avantage numérique pour préparer le but de Suzuki et une séquence de huit matchs de suite avec au moins un point (six buts, six passes). Impressionnant, il faut bien l’admettre.

À 19 ans, Slafkovsky a cimenté sa place dans la formation. Il y est déjà indispensable. Xhekaj a certainement le potentiel de le devenir.

Au moment où la hiérarchie des jeunes en défense du Tricolore fluctue sans cesse et que le jour viendra où il faudra trancher entre indispensable et échangeable, Xhekaj aurait avantage à s’inspirer de son jeune ami.

Plus facile à dire qu’à faire comme a pris grand soin de le souligner Matheson. Les plaisantins, que l’on nous en préserve, diront qu’il n’a qu’à prendre le tout aussi sérieusement que le jour d’indépendance du pays de son père.

C’est entre ses mains. Il a les atouts pour s’élever au-dessus des autres.